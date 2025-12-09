Cobro de impuestos en el aguinaldo 2025

El aguinaldo es una prestación obligatoria en México y debe entregarse antes del 20 de diciembre, conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT). No obstante, algunas personas no recibirán el monto completo, ya que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) retiene Impuesto Sobre la Renta (ISR) cuando esta prestación supera el límite exento establecido por las autoridades.

Para 2025, ese tope libre de impuestos es de 8,400 pesos , cifra que resulta de multiplicar 30 días de salario mínimo por el salario mínimo diario vigente de 280 pesos. Cualquier cantidad que rebase ese monto queda sujeta a retención.

El SAT retiene Impuesto Sobre la Renta del aguinaldo de ciertos trabajadores en México

De acuerdo con especialistas fiscales y materiales de orientación laboral, esto permite dimensionar cómo impacta el impuesto a quienes perciben ingresos mensuales entre 15,000 y 20,000 pesos, uno de los rangos más frecuentes entre trabajadoras formales.

¿Quién paga los impuestos del aguinaldo?

Las autoridades fiscales indican que solo se grava la parte que supera los 8,400 pesos exentos. Esto ocurre principalmente entre quienes ganan de 18,000 a 21,000 pesos mensuales, dado que su aguinaldo sobrepasa con el umbral equivalente a 15 días de sueldo.

En cambio, quienes perciben entre 15,000 y 16,000 pesos recibirán su aguinaldo completo, ya que no exceden el límite permitido.

¿Cómo se calcula el aguinaldo en 2025?

El aguinaldo se determina a partir del salario diario, que se obtiene dividiendo el ingreso mensual entre 30 días. Con esa base, la empresa calcula el monto correspondiente a los días de aguinaldo establecidos (por ley, un mínimo de 15).

La retención del SAT depende de dos factores:

El excedente respecto a los 8,400 pesos exentos. La tasa efectiva de ISR aplicable, que suele ubicarse entre 15% y 21% para estos niveles de ingreso.

¿Qué dice la ley sobre el pago del aguinaldo?

A continuación, los puntos clave del marco regulatorio.

Debe entregarse en efectivo, sin vales ni sustituciones.

Tiene que pagarse íntegro antes del 20 de diciembre.

Incluso quienes trabajaron pocos meses tienen derecho a una parte proporcional.

Si la prestación no se cumple, se puede presentar una queja ante la Secretaría del Trabajo para iniciar conciliación o un proceso legal.

Conocer estas reglas permite identificar incumplimientos y actuar en caso de que el empleador no respete lo establecido por la ley.