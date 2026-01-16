En recientes pláticas entre los mandatarios de Estados Unidos y México el tema de seguridad y combate al narcotráfico siempre está presente.

La presidenta Claudia Sheinbaum deslinda responsabilidades en la relación con Estados Unidos en el combate al crimen organizado. Hizo un llamado al “respeto mutuo y responsabilidad compartida” aunque cada uno debe “hacer su parte”.

Tras una llamada del día de ayer entre el canciller de México Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, este país dio a conocer que aún había “desafíos significativos en seguridad”. Hoy la presidenta respondió.

La presidenta señaló logros importantes de su país: “la reducción del 50% en la confiscación de fentanilo” que se lo atribuye al buen trabajo hecho en México “porque estamos haciendo las incautaciones en México”. Puso el acento en qué territorio suceden las incautaciones: “Si aquí incautamos droga, pues llega menos droga a Estados Unidos”.

Otro logro que presumió la Sheinbaum fue la reducción de 40% de homicidios dolosos en México “desde que entramos al gobierno hasta diciembre de 2025”. De lo hecho o no hecho en Estados Unidos, puso como ejemplo el tráfico de armas hacia México.

“A ellos también les toca una parte: una campaña muy intensa para reducir el consumo de drogas en Estados Unidos. (...) Esta crisis de consumo que tienen allá tiene que atenderse desde una perspectiva de salud pública.”

Otro pendiente que le señala a Estados Unidos: “Disminución del tráfico de armas de Estados Unidos a México”. Tomó como muestra una incautación de armas que sucedió en Tijuana, Baja California. Se aseguraron 21 armas largas y 30 armas cortas. “Armas que venían de Estados Unidos. Así como nosotros incautamos droga para que no llegue allá, les hemos estado pidiendo que ellos deben disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a México.”

Incluso recordó que “hubo un reconocimiento por parte del departamento de Justicia (de Estados Unidos) que 75% de las armas que se incautan en México, nada más en este periodo han sido 21 mil, vienen de Estados Unidos de manera ilegal.”

Aunque se ha mostrado dispuesta al intercambio de información, cuando se le pregunta sobre la intervención de elementos de Estados Unidos en México responde: “Nos han ofrecido que algunas de las agencias, o incluso militares, participen para ayudarnos para combatir la delincuencia organizada. Podemos colaborar con mucha información.”

Sin embargo insistió en que “los operativos y las acciones (en México) se realizan con elementos mexicanos.”

A pregunta expresa, Claudia Sheinbaum se negó a comentar sobre la entrega de la medalla por el premio Nóbel de la Paz que la galardonada María Corina Machado regaló a Donald Trump, presidente de Estados Unidos el día de ayer.