Uno de los sectores primordiales a negociar en el TMEC es la manufactura automotriz.

En esta noticia Descarta desaparición del TMEC

El reto más grande que enfrentará la reducción de la jornada laboral será incrementar la productividad y establecer un sistema de medición que defina la eficiencia del trabajo, consideró María de Lourdes Medina Ortega, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

El Índice Global de Productividad Laboral registró un nivel de 95.9 al tercer trimestre de 2025, una variación de 0.0% trimestral y una contracción de (-)0.2% anual, de acuerdo con datos del Inegi recopilados por el think-tank México, ¿Cómo vamos?.

Uno de los sectores primordiales a negociar en el TMEC es la manufactura automotriz. Fuente: Bloomberg Noriko Hayashi

A tasa anualizada la productividad laboral se contrajo (-)0.1% al tercer trimestre, cuando la meta es alcanzar un crecimiento de 4.8% a tasa anualizada.

La reducción gradual de la jornada laboral permitirá al país cumplir con las normas del TMEC en materia laboral y es positiva para los trabajadores, dijo Medina Ortega.

La presidenta de la Canacintra mencionó que la industria enfrenta el reto de mejorar la productividad y en este sentido, adelantó que el año entrante trabajarán en establecer sistemas de medición adecuados para evaluar la producción de cada sector

Descarta desaparición del TMEC

La revisión del TMEC será un proceso propositivo en el que la Canacintra, velará por los 14 sectores que representa, aseguró la presidenta del organismo.

En entrevista con El Cronista, la representante de la cámara destacó que el proceso deberá poner especial atención a sectores “sensibles”, como la manufactura terapéutica, la química y el sector automotriz.

En este mismo sentido, la representante de la Industria de la transformación descartó el riesgo de que se elimine el TMEC, al considerar que las amenazas del presidente Donald Trump sobre desaparecer el acuerdo son más de corte político que económico.

“Yo creo que el tema de Estados Unidos se mezcla un poco el tema político con el tema económico y creo que lo que él (Donald Trump) está buscando es la reindustrialización de Estados Unidos. Es complicada la reindustrialización porque sabemos que son muchos años para poderlo construir, sobre todo porque puedes tener la maquinaria, puedes tener los espacios físicos, pero falta todo el talento humano. Y el talento humano lo tenemos nosotros”, resaltó.

El presidente de los Estados Unidos ha amenazado en diferentes ocasiones con poner fin al acuerdo trilateral y negociar tratados con Canadá y México de forma separada.

Sin embargo, la directiva de Canacintra asegura que una de las mayores fortalezas del país es la calidad de los recursos humanos e insistió en que Trump no dejará morir el acuerdo.

“Yo creo que más bien quiere hacerle un cambio estructural de fondo y creo que hoy nos toca en la renegociación trabajarlo para que no muera, porque no hay forma de que muera”, comentó.