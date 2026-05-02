La jornada laboral en Colombia tendrá un cambio definitivo desde julio de 2026, cuando entre en vigor la reducción de horas semanales establecida por ley. La medida fue ratificada por el Ministerio del Trabajo y marcará la última etapa del proceso gradual iniciado en 2023. La cartera laboral confirmó que desde el 15 de julio de 2026 la jornada máxima legal pasará a ser de 42 horas por semana, sin que esto implique una disminución en el salario mensual de los trabajadores. Según explicó la entidad, las empresas deberán ajustar sus esquemas internos respetando el sueldo actual y las condiciones laborales vigentes. La reducción hace parte de la Ley 2101 de 2021, norma que ordenó disminuir progresivamente la jornada ordinaria en el país. El proceso comenzó con el paso de 48 a 47 horas en 2023, continuó con 46 horas en 2024 y llegará a su meta final en 2026. El Ministerio, retomado por El Tiempo, indicó que las compañías podrán distribuir la nueva carga horaria en jornadas de cinco o seis días semanales, según las necesidades operativas y previo acuerdo con los trabajadores. En ese esquema, si se trabaja durante seis días, el promedio será cercano a 7 horas diarias. En cambio, si la jornada se concentra en cinco días, el promedio subirá a 8,4 horas por día. Además, la regla general mantiene que la jornada ordinaria no debería superar las ocho horas diarias, aunque podrán existir horas extra dentro de los límites permitidos por la legislación laboral. Uno de los puntos centrales de la circular oficial es que no se podrá reducir el salario por trabajar menos horas a la semana. El ingreso mensual deberá mantenerse igual. Esto también impactará el valor de la hora ordinaria, ya que al dividir el mismo sueldo entre menos horas legales trabajadas, cada hora tendrá un valor más alto. En consecuencia, pagos como horas extra, recargos nocturnos, dominicales y festivos podrían incrementarse. El Ministerio del Trabajo advirtió que realizará inspecciones para verificar el cumplimiento de la norma y evitar abusos empresariales. Las compañías que pretendan disminuir sueldos o desconocer la nueva jornada podrían exponerse a sanciones económicas contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo.