El pasaporte americano es un documento fundamental para ciudadanos y extranjeros naturalizados que deseen viajar internacionalmente, pues las autoridades lo exigen como parte de los obligatorios al momento de trasladarse de esta forma. En ese marco, antes de iniciar el viaje es fundamental verificar que esta identificación internacional se encuentre en fecha, pues intentar ingresar o salir de Estados Unidos con un pasaporte vencido es ilegal y puede traer serias complicaciones en los controles. El pasaporte americano para adultos cuenta con una validez total de 10 años, por lo que en mayo 2026 se prohibirá la presentación para viaje al exterior de cualquier ejemplar gestionado antes de mayo de 2016. En el caso de los menores de 16 años, la validez de su documento es de cinco años, por lo que quedaron inutilizables los ejemplares gestionados antes de mayo de 2021. Contar con un pasaporte caducado o en condiciones físicas que lo cataloguen como inválido puede traer serios inconvenientes para viajar fuera del país. Por derecho constitucional, no es posible negar la entrada de un estadounidense al país, aunque iniciar el proceso para que se admita el ingreso sin pasaporte no sólo sería extenso, sino que de todas formas imposibilitaría al viajero de trasladarse en el momento en el que lo desea y estaría sujeto a un procedimiento protocolar mucho más extenso. Las diferentes aerolíneas, por su parte, sí tienen facultad de prohibir el abordaje cuando no se presenta este documento en vigencia, por lo que mantenerlo válido será esencial para ingresar o salir sin inconvenientes.