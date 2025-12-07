Con el inicio del último mes del año, el Gobierno de México dio a conocer un trámite de suma importancia que deberán realizar las empresas en 2026 antes de que concluya el primer trimestre: la Declaración Anual de Impuestos 2025.

Esta gestión esencial que permite rendir cuentas ante el organismo tributario sobre los ingresos que se han obtenido durante el año fiscal, ya cuenta con una fecha límite para realizarlo. Resulta fundamental, en este aspecto, que las personas morales sepan qué necesitan para llevar a cabo este procedimiento ante el SAT de manera efectiva.

¿Cuál es la herramienta que ofrece el SAT para presentar la Declaración Anual?

Antes de presentar la Declaración Anual de Impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2025, el SAT ofrece a las personas morales y físicas la posibilidad de ejercer la práctica con el simulador virtual.

Conoce qué necesitan las personas morales para presentar la Declaración Anual de Impuestos 2025 y cuál es la fecha límite. (Foto: Archivo)

Los contribuyentes del territorio azteca podrán aprender sobre cuáles son los datos esenciales con los que se requiere completar la Declaración Anual 2025. Para ello, se incluye la siguiente precarga de información:

CFDI de devoluciones, descuentos y bonificaciones.

Remanente de declaraciones de ejercicios anteriores, como pérdidas fiscales, pagos al extranjero, dividendos, subsidio para el empleo, entre otros.

Pagos provisionales presentados y pagados durante el ejercicio.

PTU pagada en el ejercicio.

Retenciones efectivamente pagadas (ISR por sueldos y salarios, asimilados a salarios, arrendamiento y RESICO).

¿Qué se necesita para enviar la Declaración Anual de Impuestos 2025?

Las personas morales que busquen enviar la Declaración Anual de Impuestos 2025 deberán contar con e.firma y con un servicio de banca electrónica, ya que, en caso de obtener un saldo a cargo, el pago debe realizarse mediante transferencia electrónica, a través de bancos autorizados para el cobro de contribuciones federales.

Cabe recordar que en caso de requerir modificar los ingresos o cualquier otro dato precargado, se deben presentar declaraciones complementarias. Al momento de que se registre un saldo a cargo, será visible la información actualizada 48 horas después del pago. En caso de que el saldo sea en ceros, tardará 24 horas en verse reflejado.

¿Cuál es la fecha límite para personas morales?

Si bien se ha anunciado que del 1 de enero al 31 de marzo de 2026 las personas morales deberán presentar su Declaración Anual 2025, las empresas necesitarán tomar nota de las fechas límites establecidas ya que varían según la categoría.

Hasta el 19 de enero de 2026 , para las sociedades que se encuentren en periodo de liquidación.

Hasta el 16 de febrero de 2026 , las personas morales sin fines de lucro.

Hasta el 31 de marzo de 2026, los demás regímenes establecidos en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Régimen Simplificado de Confianza.