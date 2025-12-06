Las pólizas de daños, las pensiones y las de accidentes y enfermedades impulsaron el crecimiento de la industria de los seguros durante los primeros nueve meses de este año.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), entre enero y septiembre de 2025, las primas captadas aumentarán 8% anual.

En ese lapso, las aseguradoras afiliadas captaron MXN $770,212 millones, lo que representó 12% más que en 2024.

El sector que tuvo el mayor crecimiento fue el de daños, sin incluir autos, que concluyó el periodo con un alza de 17%, mientras que las pensiones tuvieron un alza de 16%.

El tercer sector con mayor crecimiento por primas captadas fue el de accidentes y enfermedades, con un alza de 12%.

Retos del sector

Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS, señaló que en el apartado de accidentes y enfermedades, uno de los sectores con mayor crecimiento, es también uno de los que presenta mayores retos.

La directiva precisó que siete de cada 10 pesos recibidos por las primas de este apartado se destina al pago de siniestralidades.

Precisó que las pólizas que atienden personas son las que han tenido mayor incremento en asegurados en los últimos años.

Al cierre del año pasado, los asegurados en accidentes y enfermedades durante 2024 alcanzaron 13.9 millones, lo que representó un salto de 16% anual.

Los pagos de siniestros presentaron un crecimiento de 8% este año: en 2024 el monto de siniestralidad se ubicó en MXN $90,992 millones, contra MXN $98,394 millones en los primeros nueve meses de este año.

Robo a transporte baja, pero no es suficiente

La directora de la AMIS señaló que de acuerdo con los datos disponibles hay una ligera reducción en el robo a autotransporte entre 2024 y 2025, pero todavía resulta insuficiente.

Con corte a septiembre de este año, la industria contó 9,220 reportes de robos al transporte, mientras que en 2024 se registraron 9,659.

Aunque reconoció una disminución en el siniestro, dijo que el monto es “relativamente alto”.

Además, las entidades con mayor cantidad de robos son Estado de México (1,859 reportes), Puebla (1,318) y Veracruz (728).

La directora de la AMIS advirtió que además del robo de la mercancía, los camiones pesados tienen un riesgo adicional, pues una vez que son vaciados, algunos grupos delincuenciales los usan para bloquear vías de comunicación, como se ha visto en Sinaloa.