El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Se trata de la máxima autoridad fiscal responsable del cobro de impuestos.

A través del SAT se llevan a cabo todos los trámites en materia fiscal. Tanto es así que los contribuyentes se preguntan si impone límites o sanciones por el monto acreditado en las tarjetas de débito.

En México, los contribuyentes deben rendir sus cuentas al SAT, el cual supervisa los movimientos financieros para verificar que sean consistentes con sus declaraciones de ingresos. El organismo determina montos límites a las operaciones bancarias y tiene el poder de labrar multas.

El SAT puede intervenir cuentas que superen esta cantidad de dinero

El SAT puede imponer multas a contribuyentes que no declaren sus ingresos o cuyo dinero en cuenta disponible no coincida con las cantidades reconocidas. Aunque no hay límites sobre el monto disponible en las tarjetas, el SAT puede imponer multas si detecta discrepancias entre los ingresos declarados y los depósitos o movimientos que se realicen. Para la cual, podría exigir al usuario algún tipo de explicación o comenzar una auditoría.

Lo cierto es que el SAT no establece límites específicos sobre la cantidad de dinero que los contribuyentes pueden tener disponible en sus cuentas. Sin embargo, aquellos depósitos en cuentas bancarias, incluidas las tarjetas de débitos, que excedan los 15,000 pesos en un mes el banco está obligado a reportarlos a la máxima autoridad fiscal. Incluso, hay usuarios que guardan su capital como ahorro.