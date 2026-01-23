En esta noticia

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha marcado un precedente histórico para la aviación en el continente. Con la incorporación de las aeronaves Lockheed Martin C-130J Super Hercules, México es ahora el primer país de América Latina en operar esta versión avanzada del legendario transporte militar, superando en tecnología de carga táctica a otras potencias regionales.

Esta adquisición no solo representa una renovación de la flota, sino un salto tecnológico sin precedentes para la Fuerza Aérea Mexicana (FAM). El C-130J es reconocido a nivel global por su eficiencia, mayor alcance y una aviónica digital que permite misiones de alta complejidad con una tripulación reducida.

Llega el C-130J Super Hércules a México

A diferencia de las versiones anteriores del “Hércules” que operan en otros países de la zona, el modelo C-130J ofrece una potencia superior gracias a sus motores Rolls-Royce AE 2100D3 y sus hélices de seis palas, lo que se traduce en un mejor rendimiento en despegues cortos y una mayor velocidad de crucero.

El poderoso avión multipropósito ya opera en México.

Para México, esto significa una capacidad de respuesta inmediata en tareas críticas como el Plan DN-III-E, el traslado de suministros médicos y el despliegue de tropas en zonas de difícil acceso. La versión “J” reduce significativamente los costos operativos y de mantenimiento, un factor clave en la estrategia de optimización de recursos de la actual administración.

La llegada de estas aeronaves sitúa a la Fuerza Aérea Mexicana a la vanguardia tecnológica en Latinoamérica. Mientras otras naciones del Cono Sur mantienen flotas de versiones previas (H o E), México apuesta por la digitalización del espacio aéreo con sistemas de navegación de última generación y capacidades de carga optimizadas.

Este movimiento fortalece la interoperabilidad de México en misiones internacionales de paz y asistencia humanitaria. El Super Hércules es capaz de operar en pistas no preparadas y bajo condiciones climáticas extremas, asegurando que la ayuda llegue a donde más se necesita, ya sea dentro del territorio nacional o en apoyo a países vecinos.

Con esta integración, la FAM no solo moderniza sus herramientas de trabajo, sino que envía un mensaje claro sobre su capacidad de proyección y logística en el siglo XXI, reafirmando su compromiso con la seguridad nacional y la protección civil.