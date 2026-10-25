El subsidio de verano de la CFE alcanza a 20,8 millones de usuarios, una cifra equivalente a cerca del 42 % de los hogares de México.

A partir del 1 de noviembre, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le dará fin al subsidio de verano que reciben los usuarios domésticos en las localidades contempladas. Con el cierre de la temporada de calor, volverán a aplicarse las tarifas correspondientes al periodo fuera de verano, lo que podría elevar el importe de los recibos de luz de algunos hogares.

El apoyo está destinado a viviendas ubicadas en zonas donde las altas temperaturas incrementan el uso del servicio elétrico para prender ventiladores, aires acondicionados y otros equipos de refrigeración.

Ante la finalización del subsidio de verano, los usuarios pueden adoptar algunas medidas para reducir el consumo eléctrico y controlar el gasto del hogar.

El beneficio se aplica de manera automática a los usuarios que cumplen con las condiciones correspondientes, sin necesidad de realizar un trámite adicional.

El Gobierno terminará con el subsidio de verano a la energía eléctrica desde el 1 de noviembre a este grupo de usuarios

La finalización del apoyo alcanzará a los usuarios domésticos de las localidades que cuentan con tarifas de verano. Entre las entidades donde se aplica este esquema se encuentran:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Nayarit

Tamaulipas

Para conservar el beneficio, el consumo promedio del hogar debe mantenerse por debajo del límite establecido para la Tarifa Doméstica de Alto Consumo.

Otra de las condiciones para ser beneficiario de este apoyo económico está vinculada con la temperatura local. La vivienda debe estar ubicada en una zona donde la temperatura media mensual durante el verano es de entre 25 °C y 33 °C o más. Además, se aplica en tarifas domésticas del tipo 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F.

El beneficio no se determina solo por el estado donde se reside, sino por la localidad y la tarifa asignada al servicio eléctrico. Por eso, vivir en alguna de estas entidades no significa que todos los hogares reciban el mismo subsidio ni que experimenten el mismo cambio en su factura.

¿Qué cambiará en el recibo de luz a partir del 1 de noviembre?

Los hogares beneficiados volverán a los rangos de consumo correspondientes a la temporada fuera de verano . Esto significa que una vivienda que utiliza la misma cantidad de electricidad que durante los meses de calor podría pagar un importe diferente a partir de esta fecha.

El efecto puede ser más notorio en los hogares que mantienen un consumo elevado, especialmente si continúan utilizando el aire acondicionado durante varias horas al día.

Sin embargo, el fin del subsidio no equivale necesariamente a un aumento generalizado del precio de la electricidad. El importe final dependerá de los siguientes factores:

Tarifa contratada Consumo registrado Localidad Periodo facturado

¿El fin del subsidio puede hacer que los usuarios pasen a la tarifa DAC?

La tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) es una categoría diferente de las tarifas domésticas subsidiadas. Se aplica cuando el promedio de consumo eléctrico de una vivienda durante los últimos doce meses supera el límite establecido para su localidad.