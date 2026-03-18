Ingresar a Estados Unidos desde México ya es más caro que nunca desde fines de 2025, tras la entrada en vigor de un aumento clave en uno de los requisitos obligatorios para cruzar por tierra. La medida impacta directamente en millones de viajeros frecuentes que utilizan la frontera terrestre y eleva el costo total del trámite migratorio. El cambio fue aplicado por el Gobierno federal a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y forma parte de una actualización más amplia de tarifas migratorias. El ajuste ya rige en 2026 y redefine cuánto habrá que pagar para ingresar legalmente al país por esta vía. El incremento afecta al Formulario I-94, un documento obligatorio para la mayoría de los viajeros no inmigrantes que ingresan por frontera terrestre. Su costo pasó de u$s 6 a u$s 30 por persona desde el 30 de septiembre de 2025, lo que implica un aumento de cinco veces sobre la tarifa anterior. Este formulario funciona como constancia oficial de admisión y es requerido para múltiples gestiones dentro de Estados Unidos. Puede tramitarse en línea antes del viaje o en el puerto de entrada, aunque las autoridades recomiendan gestionarlo con anticipación para evitar demoras. El nuevo valor del I-94 aplica exclusivamente a quienes ingresan por tierra, mientras que los viajeros por vía aérea o marítima lo reciben de forma electrónica sin costo adicional directo. Además, hay excepciones: residentes permanentes que regresan y la mayoría de ciudadanos canadienses no deben tramitarlo. Las autoridades anticiparon que estos valores podrían ajustarse cada año por inflación, por lo que se recomienda contemplar estos costos al planificar viajes frecuentes o traslados laborales entre México y Estados Unidos.