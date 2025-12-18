Es oficial | Habrá depósitos de más de 160,000 pesos en las cuentas bancarias de estos beneficiarios del Infonavit (foto: archivo).

Durante años, miles de trabajadores vieron cómo el sueño de tener una casa propia se alejaba por no alcanzar los 1,080 puntos que exigía el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Ese obstáculo acaba de desaparecer.

El organismo público anunció la eliminación del sistema de puntos, abriendo la puerta a una nueva generación de propietarios que antes quedaban excluidos del mercado inmobiliario.

Esta transformación radical forma parte del programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y representa uno de los cambios más significativos en la política habitacional de México en décadas. El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, lo definió como la ruptura de “una barrera injusta” que impedía a numerosas familias acceder a una vivienda.

El nuevo esquema del Infonavit elimina el requisito de los puntos y establece solo tres condiciones básicas para acceder a un crédito hipotecario.

Adiós a los puntos: tres requisitos simples para obtener tu crédito hipotecario

La nueva política sustituye el complejo sistema de evaluación por tres condiciones básicas y accesibles. Los trabajadores que deseen aplicar para un crédito hipotecario ahora solo deben cumplir con criterios claros: tener ingresos de entre uno y dos salarios mínimos, no ser propietario de ninguna vivienda, y contar con un mínimo de seis meses de antigüedad en un empleo formal.

Esta simplificación resulta especialmente beneficiosa para jóvenes que recién ingresan en el mercado laboral y para personas con ingresos modestos que anteriormente quedaban fuera del sistema.

Según Romero Oropeza, la medida garantiza que quienes cumplen estos requisitos básicos tengan derecho automático a un financiamiento, eliminando los largos periodos de espera y las complicadas evaluaciones del pasado.

Las viviendas que ofrecerá el programa Viviendas para el Bienes: características y ubicación estratégica

Las casas disponibles a través de la iniciativa conocida como Vivienda para el Bienestar no son construcciones mínimas, sino espacios funcionales diseñados para familias.

Con aproximadamente 60 metros cuadrados, cada vivienda incluirá dos habitaciones, un baño completo y espacio para servicios básicos, proporcionando un hogar digno y cómodo.

La ubicación de estos desarrollos habitacionales también representa un componente clave del programa. Las viviendas se construirán cerca de escuelas, hospitales, centros de trabajo y comercios, asegurando que las familias no solo tengan una casa, sino también acceso a servicios esenciales. Además, los conjuntos habitacionales contarán con áreas verdes, espacios recreativos y estacionamiento, creando comunidades integrales en lugar de simples agrupaciones de viviendas.

Las viviendas del programa Vivienda para el Bienestar tendrán alrededor de 60 metros cuadrados y estarán ubicadas cerca de servicios esenciales como escuelas, hospitales y centros de trabajo.

¿Cuánto costarán las viviendas y cómo se pagará el crédito del Infonavit?

El Infonavit informó que las viviendas del programa Vivienda para el Bienestar tendrán precios accesibles, acordes a los ingresos de los trabajadores que perciben entre uno y dos salarios mínimos. El monto del crédito y las mensualidades se ajustarán a la capacidad de pago del solicitante, con el objetivo de evitar endeudamientos excesivos.

El esquema de financiamiento contempla plazos largos y tasas preferenciales, lo que permitirá que las cuotas mensuales sean similares o incluso inferiores a lo que muchas familias pagan actualmente por renta. Además, se prevé mecanismos de protección para los acreditados en caso de pérdida de empleo o disminución de ingresos, reduciendo el riesgo de morosidad.