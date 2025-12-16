La constancia de crédito liquidado que recibieron algunos habitantes de México inscritos en el FOVISSSTE.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado FOVISSSTE, sumaron una nueva alianza a los créditos hipotecarios ya existentes en el Fondo de Vivienda.

De acuerdo al anuncio del ISSSTE, el nuevo convenio servirá para fortalecer el crédito hipotecario de sus beneficiarios. “Si estás pensando en ejercer tu Crédito FOVISSTE para todos, tenemos buenas noticias (…) Ahora podrás combinar tu subcuenta de vivienda con un crédito bancario, la alternativa perfecta te acercará aún más a tu propia casa”. El Gobierno de México firmó e ideó esta alianza con Banca Mifel para que tan solo en un clic puedas acceder al sistema.

Cómo ejercer el crédito FOVISSTE para todos

Para acceder a este beneficio, debe ingresar al portal de FOVISSTE y allí solicitar el crédito. “Ahora con el nuevo proceso de inscripción continua, podrás solicitar tu crédito cuando lo necesites”.

Una vez estés en el sitio web, deberás ingresar con tu CURP y tu contraseña, pero si aún no tienes el registro, podrás hacerlo en el mismo enlace o liga de FOVISSTE.

“FOVISSSTE y Banca Mifel firmaron un convenio que fortalece este crédito”, remarcó el Gobierno de México.

Acude a esta institución bancaria para solicitar este esquema

Llena el formulario de solicitud y entrega la documentación requerida:

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Comprobante de ingresos

Asignación de la vivienda

Expediente electrónico único

Hoja de autorización

Otros esquemas de financiamiento FOVISSTE vigentes

Los créditos hipotecarios Fovissste cuentan con diversos esquemas de financiamiento, la alianza FOVISSSTE y Banca Mifel se une a los ya vigentes.