Construyen un río artificial de 145 km para llevar agua a una de las zonas más secas de la región (foto: archivo).

Uno de los proyectos hidráulicos más sobresalientes de América Latina avanza en el noreste de Brasil, con la finalidad de transformar el acceso al agua en regiones que han sufrido históricamente por la sequía. Esta iniciativa tiene como objetivo modificar el entorno y beneficiar a millones de personas.

Es imperativo que se continúen implementando estas estrategias para asegurar un impacto duradero en la calidad de vida de las comunidades afectadas y garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos en el futuro.

Crean un río artificial de 145 km para llevar agua a una de las áreas más áridas de la región (foto: archivo)

Progresa la construcción del río artificial más largo del continente

Hacia julio de 2026, la obra continuaba en su “fase final”, sin que se hubiese confirmado la fecha de inauguración.

El estado brasileño de Ceará se destaca como líder en la ejecución de un vasto río artificial de aproximadamente 145 kilómetros de longitud, diseñado con la finalidad de proporcionar agua a una de las regiones más áridas del país.

La obra, conocida como Cinturón de las Aguas de Ceará (CAC), mostró un avance físico en marzo de 2026, cuando la Secretaría de Recursos Hídricos de Ceará actualizó el progreso al 92%, tras liberar 15 kilómetros adicionales para recibir agua del río San Francisco.

El objetivo principal de esta iniciativa es garantizar el suministro de agua en zonas que han enfrentado, durante años, severas sequías, escasez de recursos hídricos y dificultades para el consumo humano , así como para las actividades agrícolas y ganaderas.

El río superará los 145 km e incorporará tecnología de última generación

La megaobra abarca:

Sistemas de bombeo y distribución de agua

Reservorios y conexiones hidráulicas

Canales artificiales de gran dimensión

Abastecerá de agua a una de las regiones más áridas

Las fases del proceso incluyen:

Captación del agua en la presa de Jati.

Traslado del caudal hacia distintas regiones.

Alcance de las nacientes del río Cariús.

El agua es captada del embalse de Jati, que se encuentra interconectado con el Eje Norte del Proyecto de Integración del Río San Francisco. Desde este punto, el caudal fluirá por diversas áreas hasta llegar a las fuentes del río Cariús, ubicadas en Nova Olinda.

Los desafíos que enfrenta este proceso comprenden: