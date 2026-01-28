La Secretaría de Marina y la Armada de México activó un proceso de reclutamiento a nivel nacional dirigido a hombres y mujeres interesados en integrarse a sus filas mediante formación académica militar, como parte de la estrategia para fortalecer su presencia operativa y profesional en todo el país.

Las convocatorias 2026 para el ingreso a los Establecimientos Educativos Navales se encuentran en proceso de publicación y contemplan carreras profesionales y técnico-profesionales, con formación integral, disciplina militar y preparación especializada para desempeñar funciones estratégicas en mar, aire y tierra.

La Marina de México prepara el Marinabús. (Fuente: Gobierno de México)

De acuerdo con la información oficial publicada por las Fuerzas Armadas de México, todos los trámites de ingreso son directos, presenciales y gratuitos, y los aspirantes pueden consultar el Directorio de Mandos Navales para ubicar las instalaciones más cercanas a su localidad y recibir orientación personalizada durante el proceso.

Confirman la formación naval para funciones estratégicas

El reclutamiento contempla programas educativos orientados a la operación de buques, aeronaves y unidades terrestres, así como a la atención médica, logística y tecnológica de la institución, con el objetivo de formar personal altamente capacitado para responder a las necesidades de la Armada de México.

La Secretaría de Marina destacó que estas carreras permiten a los egresados integrarse como oficiales o técnicos navales, con oportunidades de desarrollo profesional, estabilidad laboral y la posibilidad de servir al país en tareas de seguridad, apoyo a la población y defensa nacional.

Fuerzas Armadas en México Mariana de México

Carreras disponibles en la convocatoria 2026

Entre las opciones a nivel profesional se encuentran Ingeniería en Sistemas Navales, Ingeniería Aeronaval, Ingeniería en Hidrografía, Médico Cirujano Naval y Enfermería Naval, impartidas en instituciones como la Heroica Escuela Naval Militar y escuelas del Servicio de Sanidad Naval.

A nivel técnico profesional se ofrecen programas en Administración e Intendencia Naval, Electrónica Naval, Informática Naval, Combustión Interna y Sistemas de Propulsión, Electricidad y Refrigeración, así como Mecánica de Aviación Naval, enfocados en el mantenimiento y operación de sistemas estratégicos.