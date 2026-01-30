El Gobierno confirmó fecha de inauguración del Tren Insurgente en México

Recientemente, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció la fecha de inauguración del Tren El Insurgente. El transporte público dará servicio completo este mes, por lo que ya será posible viajar de Santa Fe a Observatorio.

“El lunes los vamos a invitar a inaugurar ya el Tren Santa Fe-Observatorio” , dijo la mandataria en la conferencia de prensa. Con esta inauguración se abre en su totalidad El Insurgente, que inició su construcción en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

🔴 La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo lunes se inaugurará el tramo Observatorio - Santa Fe del Tren El Insurgente, con lo que se concretará el servicio completo entre Toluca y la estación Observatorio del Metro #CDMX. pic.twitter.com/S8xDlsnWOW — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) January 28, 2026

Conoce los detalles del servicio que prestará este transporte público y trasládate sin problemas hasta Ciudad de México. Ten en cuenta además las disposiciones del Gobierno.

Horarios del Tren Insurgente en 2026

El horario de apertura de todas las estaciones del tren aún no fue confirmado, ya que la presidenta no especificó a qué hora comenzará a operar el servicio para el público. Por ahora, el Tren Interurbano mantiene su esquema de operación actual:

Horario: de 06 a 21:15

Días de servicio: lunes a domingo, incluidos días festivos

Última salida: a las 21:15 desde ambas terminales (Santa Fe y Zinacantepec)

Con la próxima puesta en marcha de las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio, se prevé que el horario se amplíe y el servicio opere de 06 a 23 horas.

¿Cuánto cuesta el pasaje del Tren Insurgente?

El costo del pasaje varía según la distancia recorrida del tren. La tarifa mínima es de 15 pesos para los viajes cortos entre estaciones del Estado de México (Zinacantepec, Toluca, Metepec, Lerma), y 90 pesos para viajes hacia Santa Fe en la CDMX.