Los bolsillos de los mexicanos no han tenido un respiro en todo el año, pues la inflación alcanzó en la primera mitad de marzo su pico más alto en 27 meses, afectada por el incremento en los impuestos a cigarros y refrescos, así como por un impacto en el valor de las frutas y verduras dentro del país. De acuerdo con datos del Inegi, durante la primera mitad de este mes, la inflación anual alcanzó 4.63%, el pico más alto desde el cierre de 2023, cuando se ubicó en 4.66%. El dato se ubica prácticamente un punto porcentual por encima del resultado del mismo periodo del año pasado. El Inegi refiere que el impacto más grande dentro de la canasta de precios al consumidor se recibió en las frutas y verduras, que mostraron un alza anual de prácticamente 24%. Al interior de este apartado, el jitomate se disparó 32.17% en una quincena, seguido de la calabacita, que se incrementó 16.78%, y el limón, que mostró un alza de 13.11%, y la lista la cierra el tomate, que aumentó casi 11%. La directora de Análisis Económico de Banco Base, Gabriela Siller, consideró que el alza de los precios de los precios agropecuarios pudo dispararse, debido a los problemas de inseguridad que atraviesa el país. Sinaloa, por ejemplo, es el principal productor de jitomate del país, al aportar aproximadamente una quinta parte de la producción nacional. Mientras tanto, Michoacán es responsable de 30.7% del limón en todo México. “Se acabó la buena suerte para la inflación. Con todo esto se estima que la inflación al cierre del año pueda ubicarse por encima de 4.2%”, estima Gabriela Siller. Otro apartado que tuvo un alza importante en los precios fue el de alimentos, bebidas y tabaco. Este sector reportó un alza anual de 5.91%, impulsado por el costo de 7.42% en el apartado de alimentos y bebidas no alcohólicas, y de 7.96% en el apartado del tabaco y bebidas alcohólicas. El año pasado, el Gobierno Federal autorizó incrementos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los refrescos, incluidos los de bajo contenido en azúcar, algunos sueros y bebidas azucaradas, así como al tabaco y sus productos derivados. Este jueves, el Banco de México (Banxico) tiene su junta de política monetaria, donde hasta antes del anuncio de la inflación, el consenso esperaba una reducción de 25 puntos base, de 7.0% a 6.75%. Sin embargo, Siller Pagaza comentó que a partir del resultado de la inflación, el Banxico debería poner pausa a la reducción de la tasa de interés referencial, debido a que esto podría acelerar la inflación.