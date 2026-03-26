Banorte se puso la camiseta mundialista y prevé que la justa será un ‘golazo’ económico, pues aportaría hasta 62 puntos base adicionales al crecimiento económico de este año. “Esperamos que la justa mundialista añada entre 42pb a 62pb adicionales al crecimiento anual del PIB del 2026 en términos reales, contemplando tanto efectos directos como indirectos del mundial”, señaló el banco en un análisis. La institución financiera de Carlos Hank González recordó que este pronóstico ya está integrado en su expectativa de crecimiento para este año, establecida en 1.8%. El banco dijo que la derrama del Mundial no será lineal en el tiempo, los sectores y las regiones beneficiadas. “Comenzando con la inversión, esperamos que su contribución sea de 15pb a 25pb. Este efecto estaría concentrado en las tres sedes mundialistas mexicanas (CDMX, Guadalajara y Monterrey)”, señaló el estudio. Para este cálculo, Banorte consideró las obras que se desarrollan este año, que incluyen desde la remodelación de los tres estadios, hasta trabajos de conectividad y movilidad en cada ciudad y que se extienden también a otros puntos del país. Banorte detalló que el turismo y el consumo aportarán de 27pb a 37pb. Este apartado considera la movilidad de turistas mexicanos y extranjeros “También contemplamos una serie de actividades en torno a la fiesta mundialista, tanto de índole públicaprivadas como fan fests o celebraciones como privado, que incluye la asistencia a restaurantes, reuniones con familia y amigos”, dijo el banco. Lo malo: habrá más inflación, pero será transitoria El banco reconoció que durante la justa es posible que haya afectaciones en distintas categorías de la inflación. En nuestra opinión, la gran mayoría serán transitorias e impactarían a bienes como los alimentos procesados, principalmente a través de botanas y bebidas alcohólicas y no alcohólicas;otras mercancías, celulares, televisiones y artículos deportivos; y servicios turísticos –tarifas aéreas y hoteles– debido a un choque positivo a la demanda por el evento”, detalla. Además, los restaurantes y similares tendrán una inflación acelerada que se disipará de inmediato cuando termine el Mundial. “Pronosticamos que la inflación finalizará el año en 4.4%. No obstante, la trayectoria contempla una aceleración principalmente entre los meses de junio y julio debido al evento”, adelantó Banorte. Además, el segundo semestre del año tendrá una base más retadora, lo que puede generar lecturas de inflación más altas hacia diciembre. pública