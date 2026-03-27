El Senado de la República aprobó una reforma histórica para modernizar la justicia administrativa en México. Esta iniciativa busca transformar el sistema actual mediante procesos digitales avanzados que garantizan respuestas legales mucho más rápidas y eficientes. La actualización normativa promete un acceso a la justicia más equitativo para todos los ciudadanos mexicanos. Con el respaldo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el país inicia una etapa de transparencia procesal y modernización tecnológica sin precedentes. La reforma establece plazos claros para resolver procedimientos en un periodo máximo de seis meses. También se implementan juicios en vía sumaria para asuntos de menor cuantía, facilitando la devolución de contribuciones y resoluciones fiscales de forma ágil. Gracias al nuevo boletín judicial digital, se eliminarán trámites burocráticos innecesarios, logrando que los juicios administrativos sean totalmente modernos, dinámicos y transparentes. Un pilar fundamental de este cambio es la indemnización por resoluciones ilegales emitidas por las autoridades. Se castigará severamente la falta de fundamentación, la violación de jurisprudencia y el uso indebido de las facultades discrecionales de funcionarios. Asimismo, se incorpora a la Agencia Nacional de Aduanas de México bajo la vigilancia del tribunal. Esto permitirá que los ciudadanos impugnen resoluciones aduaneras ante el TFJA, asegurando que ninguna autoridad administrativa actúe por encima de la ley vigente.