La Ciudad de México se prepara para un despliegue de seguridad sin precedentes este fin de semana. Tras meses de intensas obras de remodelación que iniciaron en 2024, el Estadio Azteca reabre sus puertas este viernes 27 de marzo para el esperado encuentro amistoso entre las selecciones de México vs. Portugal. Sin embargo, la celebración deportiva más esperada por millones de mexicanos fanáticos del fútbol traerá consigo estrictas restricciones de movilidad para los habitantes del sur de la capital, específicamente en el perímetro conocido como la “primera milla” o polígono del Coloso de Santa Úrsula, afectando así su normalidad, tránsito al igual que la salida y entrada de las personas a sus colonias. La Alcaldía Coyoacán emitió un comunicado oficial advirtiendo que los residentes de las colonias aledañas enfrentarán filtros de seguridad obligatorios para acceder a sus propios domicilios durante la jornada inaugural. Según informaron las autoridades, el objetivo es garantizar el orden vial y la seguridad ante la afluencia masiva de aficionados, por lo que el libre tránsito quedará condicionado a la acreditación de residencia legal en la zona afectada. Ante la magnitud del evento, la administración de la Alcaldía Coyoacán fue enfática en que el acceso estará estrictamente vigilado. “Si vives cerca del Estadio Azteca, toma en cuenta que este sábado el acceso a las colonias aledañas... será controlado”, señaló el organismo, aclarando que esta medida busca mitigar el impacto del flujo vehicular y peatonal derivado del partido. Para poder cruzar los cercos de seguridad y llegar a sus hogares, los vecinos deberán portar y exhibir de manera obligatoria alguno de los siguientes documentos: Las autoridades aclararon que, si bien actualmente se solicita documentación física, se está trabajando en una solución tecnológica a largo plazo de cara a la próxima Copa del Mundo. La alcaldía informó que “los tarjetones para acceso vial a la zona es un proyecto que está por definirse en coordinación con el Gobierno de la Ciudad”, y se espera que este mecanismo digital o físico definitivo se ponga en marcha apenas unas semanas antes del inicio del mundial para facilitar el tránsito de los locales.