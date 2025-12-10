El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta para toda la población mexicana ante la serie de tormentas que se avecinan y podrían impactar en distintos estados desde el miércoles 10 de diciembre.

Durante las próximas 48 horas, algunas entidades federativas del país se verán afectadas por el avance de una serie de sistemas meteorológicos que provocarán fuertes lluvias y hasta posible caída de granizo.

¿Cuáles son las regiones con pronóstico de lluvias?

Para hoy, el frente núm. 19 se mantendrá con características de estacionario sobre el oriente de la península de Yucatán, lo que generará las condiciones propicias para que llueva intensamente en Chiapas (este), Quintana Roo, Campeche (este) y Yucatán (este).

El pronóstico del tiempo para México durante el miércoles 10 de diciembre. (Foto: Archivo).

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del país, se combinarán con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, lo que provocará precipitaciones en zonas del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional.

Por otro lado, se prevé que un nuevo frente frío se aproxima la frontera norte y noreste de la República Mexicana, el cual originará rachas de viento de 30 a 50 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En este sentido, los sistemas anteriormente mencionados generarán que los siguientes estados se vean afectados por el agua:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chiapas (este)

Campeche (este)

Yucatán (este)

Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Puebla (regiones Valle Serdán, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca)

Veracruz (regiones Totonaca, Capital, Las Montañas, Papaloapan y Olmeca)

Oaxaca

Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Jalisco.

Colima.

Guanajuato.

Querétaro.

Hidalgo.

Morelos.

Pronostican lluvias por 48 horas: qué estados se verán afectados

Durante los próximo dos días, el organismo de Gobierno encargado de difundir las noticias prevé que las lluvias continúen en distintas regiones del país:

Jueves 11 de diciembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chiapas (este), Campeche (este), Yucatán (este) y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Viernes 12 de diciembre: