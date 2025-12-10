Aunque el calendario marca el 21 de diciembre como el inicio oficial del invierno, el frío extremo ya se ha instalado con rigor en varias extensiones del territorio nacional, marcando un cierre de 2025 y un posible comienzo de 2026 excepcionalmente helado.

Esta ola de frío anticipada no es una casualidad meteorológica, sino el resultado de una potente conjunción climática protagonizada por el Frente Frío 13, la irrupción de una masa de aire ártico y la consolidación del fenómeno de La Niña. Este triple impacto ha generado un escenario de temperaturas muy por debajo del promedio que capta la atención de meteorólogos y la población.

Qué es el fenómeno de La Niña

Un actor clave en el actual panorama climático es el fenómeno de La Niña, cuya presencia activa en el Pacífico ecuatorial fue recientemente confirmada por el Centro de Predicciones Climáticas de Estados Unidos. Este evento oceánico implica un enfriamiento de las aguas superficiales, lo que a su vez altera significativamente los patrones de viento y temperatura a nivel global.

Pronostican días fríos e intensas lluvia por fenómeno La Niña

Para México, esta modificación se traduce en una intensificación de las condiciones invernales, impactando directamente en la frecuencia e intensidad de los sistemas frontales que atraviesan el país.

Cuáles serán las regiones más frías

Según las proyecciones de los expertos en clima, las heladas y descensos térmicos más drásticos se concentrarán en las regiones Norte y Centro de la nación:

Chihuahua

Durango

Nuevo León

Zacatecas

San Luis Potosí

De igual manera, las zonas serranas y altas de la CDMX, Edomex, Puebla e Hidalgo experimentarán condiciones extremas. Se advierte que en estos puntos, los termómetros podrían desplomarse hasta alcanzar o superar la marca de -10°C o menos en las próximas semanas generando riesgos por frío para la población y la infraestructura.

Cuáles serán las temperaturas para las fiestas de fin de año y Navidad

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera la presencia del Frente Frío No. 19 durante la última quincena de diciembre 2025, lo que puede generar:

Norte del país: Descenso marcado de temperaturas con heladas en zonas serranas

Centro: Ambiente frío por las mañanas, templado por las tardes

Golfo de México y Península de Yucatán: Evento de “Norte” con vientos fuertes (50-90 km/h)

Sur: Lluvias ocasionales, especialmente en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Península de Yucatán

La última quincena de diciembre en México presenta una gran diversidad climática dependiendo de la región:

Mejor clima de playa: Cancún, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, Los Cabos (26-30°C)

Clima invernal tradicional: Norte y Centro del país (0-22°C)

Clima templado ideal: Guadalajara, Oaxaca ciudad (18-25°C)

Para las festividades de Navidad del 25 de diciembre y Año Nuevo la noche del 31 de diciembre y madrugada del 1 de enero, se recomienda:

Turismo de playa: Destinos del Caribe y Pacífico con clima cálido garantizado

Posadas tradicionales: Centro del país con ambiente fresco y festivo

Turismo cultural: Sur y sureste con temperaturas moderadas

Los frentes fríos pueden modificar las condiciones esperadas. Se recomienda consultar el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional 3-5 días antes para información actualizada.