Un nuevo sistema de transporte está a punto de transformar la movilidad en Costa Rica. “Tibi”, palabra que en lengua ngäbe significa “ciempiés”, es el nombre del proyecto ferroviario más ambicioso de Centroamérica: el primer tren eléctrico metropolitano que promete movilizar a más de 100.000 personas diariamente y revolucionar los desplazamientos urbanos en el país.

La iniciativa representa un hito histórico para la región, combinando financiamiento internacional, tecnología de vanguardia y un compromiso firme con la sostenibilidad ambiental. Con una inversión cercana a los 800 millones de dólares, el proyecto marca el inicio de una nueva era en el transporte público costarricense.

Respaldo financiero de Corea del Sur que garantiza la construcción del sistema

El tren eléctrico avanza gracias a un acuerdo estratégico entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Corea del Sur, que aportará tanto financiamiento como tecnología de punta . A esta alianza se suman la Unión Europea, el Fondo Verde del Clima y la estrategia Global Gateway, conformando un paquete de financiamiento completo que cubrirá construcción, equipamiento y operación inicial.

Costa Rica lanza “Tibi”, un tren eléctrico de $800 millones con apoyo de Corea del Sur Archivo

Se trata del primer sistema ferroviario 100% eléctrico en Centroamérica, posicionando a Costa Rica como líder regional en movilidad urbana sostenible. El respaldo internacional confirma la viabilidad técnica y ambiental del proyecto, que servirá de modelo para otras naciones de la región.

Dos líneas principales conectarán más de 51 kilómetros

El sistema contempla dos rutas estratégicas: Paraíso de Cartago-San José y San José-Alajuela, sumando más de 51 kilómetros a doble vía. La infraestructura incluirá 28 trenes eléctricos nuevos, 30 estaciones modernas, dos terminales y nueve pasos a desnivel, diseñados para garantizar fluidez y seguridad.

Según proyecciones oficiales, “Tibi” transportará más de 100.000 usuarios diariamente, con trenes circulando cada 10 minutos aproximadamente. La presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, destacó que será un servicio cero emisiones, integrado con buses, ciclovías y pasos peatonales, consolidándose como uno de los proyectos de transporte más avanzados de Centroamérica.

Tecnología coreana: el motor detrás de la innovación ferroviaria

La participación de Corea del Sur va más allá del financiamiento. El país asiático aportará tecnología ferroviaria de última generación, innovación en sistemas de operación y asesoría técnica especializada, elementos fundamentales para garantizar el éxito del primer tren totalmente eléctrico de Costa Rica.

El impacto estimado alcanza a más de dos millones de personas, especialmente en zonas metropolitanas donde la congestión vehicular representa un desafío diario. La transferencia tecnológica coreana permitirá establecer estándares internacionales de eficiencia, seguridad y sostenibilidad en el transporte ferroviario costarricense.

Qué significa Tibi, el nombre del nuevo tren

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) eligió “Tibi” como un homenaje a las comunidades ngäbe del sur de Costa Rica. Para estos pueblos indígenas, la palabra evoca conceptos de movimiento continuo, fuerza colectiva y conexión profunda con el territorio.

Álvaro Bermúdez, presidente ejecutivo del Incofer, explicó que el tren busca reflejar precisamente ese espíritu: un transporte que avanza con determinación, une regiones distantes y conduce a Costa Rica hacia una movilidad más limpia y eficiente. El nombre simboliza la identidad nacional y el compromiso con las comunidades originarias del país.