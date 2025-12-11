A partir de enero de 2026, México implementará uno de los cambios más significativos en el sector de telecomunicaciones de los últimos años. Más de 158 millones de líneas telefónicas deberán vincularse obligatoriamente con la identidad de sus usuarios, marcando un antes y un después en la forma en que utilizamos nuestros dispositivos móviles.

Esta medida, que busca combatir las extorsiones telefónicas y fortalecer la seguridad ciudadana, afectará a todos los mexicanos y extranjeros que utilicen servicios móviles en el país.

Delmaine Donson

Cuenta regresiva: plazos y fechas clave que no puedes ignorar

El reloj ya comenzó a correr para operadores y usuarios. El 9 de enero de 2026 marca el inicio oficial del proceso de registro, cuando las empresas de telecomunicaciones tendrán 30 días para instalar las plataformas tecnológicas necesarias.

Posteriormente, contarán con 120 días adicionales para registrar la totalidad de su cartera de clientes , un periodo que coincidirá estratégicamente con el Mundial de Futbol. Quienes no completen su registro a tiempo enfrentarán restricciones severas: sus líneas solo podrán realizar llamadas de emergencia y acceder al portal del operador, perdiendo completamente la funcionalidad regular del servicio.

El padrón nacional de usuarios demandará una inversión superior a 4,000 millones de pesos y validará la identidad de más de 143 millones de líneas activas. Fuente: Pexels.

La millonaria inversión detrás del padrón nacional

La implementación de este ambicioso proyecto requerirá una inversión superior a los 4,053 millones de pesos. De esta cifra, apenas 22 millones se destinarán al desarrollo de las plataformas tecnológicas, mientras que la validación de identidad consumirá la mayor parte del presupuesto con 4,031 millones de pesos.

Empresas como Telcel, AT&T, Telefónica y Altán Redes liderarán el desarrollo de la infraestructura, creando plataformas de acceso y consulta que permitirán gestionar las 143 millones de líneas activas. Los Operadores Móviles Virtuales (OMV) deberán arrendar estos sistemas para cumplir con la normativa.

Documentos necesarios y consecuencias del incumplimiento

Para completar el registro, los ciudadanos mexicanos deberán presentar su CURP, mientras que los extranjeros necesitarán su pasaporte para vincular su identidad a cada línea telefónica. Esta medida aplica tanto para tarjetas SIM físicas como para eSIM virtuales comercializadas dentro y fuera de México.