El miércoles México amaneció bajo el dominio del frente frío 19, que se mantendrá estacionario y desatará lluvias intensas y vientos agrestes sobre el oriente y sureste del territorio, especialmente en regiones donde la humedad se volverá un manto oscuro.

Estados afectados:

Chiapas

Tabasco

Veracruz

Oaxaca

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Mientras la masa polar modifica lentamente su fuerza, el norte y centro del país sentirán un respiro térmico, aunque persistirán rachas severas en zonas costeras y oleaje elevado que podría alterar rutas marítimas y actividades ribereñas.

Estados afectados:

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Oaxaca

Chiapas

Jueves: el frente se retira lentamente, pero la amenaza persiste

El jueves, el frente frío 19 permanecerá anclado frente al Caribe, dejando un corredor de tormentas y vientos que seguirán oscureciendo el horizonte en la península, con lluvias que podrían rebasar los umbrales previstos para la temporada.

Estados afectados:

Chiapas

Quintana Roo

Campeche

Yucatán

Además, canales de baja presión y humedad de ambos océanos avivarán chubascos en diversas regiones, manteniendo un ambiente inestable que podría complicar caminos, elevar niveles de ríos y propiciar deslizamientos en zonas serranas.

Estados afectados:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Viernes: un nuevo frente asoma con aire polar y vientos peligrosos

El viernes, un frente frío recién reforzado avanzará por el norte y noreste, impulsando rachas de viento de hasta 60 km/h y lluvias que podrían tornarse súbitas, marcando el inicio de un periodo más gélido.

Estados afectados:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Chiapas

Yucatán

Quintana Roo

La combinación de humedad del Pacífico y el Golfo intensificará la inestabilidad, generando chubascos, lluvias fuertes y descargas eléctricas capaces de provocar crecidas repentinas o encharcamientos peligrosos en sectores densamente poblados.

Estados afectados:

Veracruz

Puebla

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Tabasco

Campeche

El país se prepara para días marcados por cielos turbulentos y un aire que anuncia cambios profundos; frente a un escenario de lluvias, vientos y frío, autoridades llaman a extremar precauciones mientras la naturaleza despliega un capítulo climático de fuerza imponente e ineludible.