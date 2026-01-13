La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actualizó la Ley del Registro Civil de Yucatán, autorizando a los padres a registrar a sus hijos con apellidos compuestos o a combinar más de dos apellidos simples.

Después de una decisiva sesión del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se determinó que la Ley del Registro Civil de Yucatán limitaba la libertad de los padres al prohibir el uso de apellidos compuestos en el nombre de sus hijos.

La decisión surge tras la impugnación del Decreto 747/2024 por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que llevó a la modificación del artículo 40 de la ley para garantizar mayor flexibilidad en los registros civiles.

A raíz del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el 10 de diciembre en el Diario Oficial del Estado, se modificó el artículo 40 de la Ley del Registro Civil de Yucatán.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actualizó la Ley del Registro Civil de Yucatán, autorizando a los padres a registrar a sus hijos con apellidos compuestos o a combinar más de dos apellidos simples.

Ahora, los padres biológicos o adoptivos pueden registrar a sus hijos con apellidos compuestos o combinar más de dos apellidos simples, garantizando un marco legal claro que respeta la identidad y diversidad familiar.

La Acción de Inconstitucional 115/2024 enfatiza que la elección de apellidos es un asunto personal y emocional, protegido dentro de la esfera privada de los progenitores, asegurando su reconocimiento legal frente a restricciones anteriores.

La modificación del artículo 40 de la Ley del Registro Civil en Yucatán permite a los padres decidir cómo registrar los apellidos de sus hijos, incluyendo apellidos compuestos o la combinación de más de dos apellidos simples.

La reforma protege la autonomía de los progenitores y asegura que la elección de los apellidos sea un derecho dentro de la esfera privada de la familia.

Especialistas destacan que este cambio marca un precedente en México, garantizando igualdad de derechos entre madres y padres y reflejando la diversidad de estructuras familiares en los registros civiles.

