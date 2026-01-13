El IMSS establece nuevos pasos que todos los pensionados deberán cumplir en 2026. Checa a continuación toda la información al respecto.

En 2026, el IMSS anunció que implementará cambios que impactarán de manera directa sobre los afiliados de la Ley 73 y Ley 97 a la hora de cobrar su pensión. Ahora, será indispensable cumplir con nuevos requisitos además de las semanas cotizadas y la edad mínima para recibir el beneficio.

Estas medidas buscan garantizar que el dinero se entregue únicamente al titular legítimo. De esta manera, mantener los registros actualizados y presentar la documentación correcta se vuelve fundamental para evitar retrasos o inconvenientes en los pagos. Checa a continuación qué cambió al respecto.

Cómo afectan los cambios de 2026 a los afiliados de la Ley 73 del IMSS

La Ley 73, para quienes comenzaron a cotizar antes de 1997, mantiene un esquema de pensión definido, pero ahora el IMSS ajusta el cálculo tomando en cuenta un promedio actualizado de salarios y topes máximos .

Los trabajadores deben contar con al menos 500 semanas cotizadas y cumplir la edad mínima: 60 años para pensión parcial y 65 para completa.

La pensión se solicita directamente ante el IMSS, presentando la documentación que acredite semanas y salarios, y conviene regularizar adeudos o errores en los registros antes de iniciar el trámite.

Qué deben hacer los afiliados de la Ley 97 del IMSS para cobrar la pensión

La Ley 97 aplica a quienes comenzaron a cotizar desde julio de 1997 y funciona con cuentas individuales administradas por las Afores, donde el monto depende de aportaciones y rendimientos.

Los afiliados deben tener al menos 1,250 semanas cotizadas y cumplir la edad mínima: 60 años para pensión parcial y 65 para completa. Mantener la información en la Afore actualizada es clave para que todas las aportaciones se reflejen correctamente.

La solicitud de pensión se realiza ante el IMSS o la Afore correspondiente, asegurando que todos los rendimientos y aportaciones estén correctos. Revisar periódicamente la cuenta y hacer aportaciones voluntarias puede incrementar el monto final de la pensión.

Consejos prácticos para cobrar tu pensión del IMSS sin contratiempos