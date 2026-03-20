Las autoridades de la Ciudad de México intensificaron los operativos de verificación en clínicas veterinarias y establecimientos relacionados con animales de compañía o animales sintientes cómo ya los denominó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de recibir múltiples denuncias ciudadanas sobre irregularidades en el servicio. En estas acciones participaron el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), la Secretaría de Gobierno y la Agencia de Atención Animal (AGATAN), quienes realizaron inspecciones en diversas alcaldías con el objetivo de garantizar el bienestar animal y el cumplimiento de la normativa vigente. Los operativos concluyeron con detenciones y suspensión de veterinarias. Como parte de los operativos, el INVEA informó que llevó a cabo cuatro visitas de verificación en clínicas ubicadas en Benito Juárez, Cuajimalpa y Tlalpan, donde se detectaron incumplimientos en al menos uno de los establecimientos inspeccionados. “En atención a denuncias ciudadanas y en coordinación con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y la Agencia de Atención Animal, el personal especializado del INVEA realizó cuatro visitas de verificación a clínicas veterinarias”, señaló la dependencia. Durante estas diligencias, “se llevó a cabo la suspensión de una clínica por no contar con la documentación necesaria para brindar un servicio de calidad”. Las autoridades competentes informaron que se repusieron sellos de clausura previamente colocados y que “una persona fue puesta a disposición del Ministerio Público por delito de quebrantamiento de sellos”, lo que refleja la gravedad de las irregularidades detectadas. Las autoridades capitalinas destacaron que estos operativos forman parte de una estrategia más amplia para regular los servicios relacionados con animales de compañía y asegurar que operen bajo estándares adecuados. A través de sus redes sociales, el INVEA reiteró: “Seguimos trabajando para que los servicios veterinarios operen conforme a la norma y garanticen el bienestar de los seres sintientes en la ciudad”. Por su parte, la Agencia de Atención Animal subrayó que “estamos transformando la manera en la que operan los negocios que generan ingresos con los animales de compañía”. Finalmente, ambas instancias coincidieron en que la coordinación interinstitucional será clave para avanzar en la supervisión del sector, al asegurar que “se cumplan las leyes” y se fortalezca la protección de los animales en la capital.