Con el objetivo de asegurar que todas las mascotas de compañía reciban los cuidados adecuados, la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) ha implementado el programa "Mejores Amigos“, el cual tiene como finalidad garantizar la salud física y emocional de estos pequeños seres. Este proyecto se enfoca en salvaguardar el vínculo que se establece entre las personas y los animales en situación de vulnerabilidad, ofreciendo atención veterinaria gratuita. El informe proporcionado por el Ministerio de Derechos Sociales detalló que el programa “plantea un abordaje innovador y efectivo ofreciendo soporte a la persona o la familia atendida que no se ve obligada a escoger entre su animal y una mejora en su vida“. Asimismo, se encargan de acompañar a los profesionales de los servicios sociales de las entidades locales y de otras administraciones para facilitarles “información jurídica y herramientas para conseguir una gestión adecuada en cada caso”. Los propietarios de animales de compañía, como perros, gatos, hurones y otras especies, que mantengan un vínculo positivo con la persona y pertenezcan a alguno de estos colectivos podrán solicitar atención veterinaria gratuita: En primer lugar, el organismo evaluará si la persona que se encuentra con un animal de compañía posee un vínculo positivo o negativo, de acuerdo con las directrices básicas establecidas en la página "Identificación del vínculo“, para activar los procedimientos correspondientes. Además, FAADA asistirá a los solicitantes en la presentación de la documentación requerida para acceder al servicio veterinario gratuito.