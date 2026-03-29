Con el objetivo de asegurar que todas las mascotas de compañía reciban los cuidados pertinentes, la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) ha implementado el programa "Mejores Amigos" para garantizar la salud física y emocional de estos pequeños seres. Este proyecto tiene como finalidad proteger el vínculo que se establece entre las personas y los animales en situación de vulnerabilidad a través de atención veterinaria gratuita. A la vez, se encargan de acompañar a los profesionales de los servicios sociales de las entidades locales y de otras administraciones para facilitarles “información jurídica y herramientas para conseguir una gestión adecuada en cada caso”. El informe compartido por el Ministerio de Derechos Sociales explicó que el programa “plantea un abordaje innovador y efectivo ofreciendo soporte a la persona o la familia atendida que no se ve obligada a escoger entre su animal y una mejora en su vida“. Los propietarios de animales de compañía, como perros, gatos, hurones y otras especies, que mantengan un vínculo positivo con la persona y pertenezcan a alguno de estos colectivos podrán solicitar atención veterinaria gratuita: Es fundamental que se garantice el acceso a la atención veterinaria para estos grupos vulnerables, promoviendo así el bienestar tanto de los animales como de sus propietarios. La implementación de esta medida busca ofrecer un apoyo significativo a quienes se encuentran en situaciones desfavorables, asegurando que los animales reciban la atención necesaria sin importar las circunstancias económicas de sus dueños. En primer lugar, el organismo evaluará si la persona que se encuentra con un animal de compañía posee un vínculo positivo o negativo, de acuerdo con las directrices básicas establecidas en la página "Identificación del vínculo“, para activar los procedimientos correspondientes. Además, FAADA asistirá a los solicitantes en la presentación de la documentación requerida para acceder al servicio veterinario gratuito.