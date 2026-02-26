La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el 25 de febrero su reforma electoral durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, acompañada por los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. La propuesta, que opera desde octubre, se compone de 10 puntos y busca modificar aspectos centrales del sistema electoral mexicano, con énfasis en el costo de las elecciones y el modelo de fiscalización. El encargado de exponer el proceso fue Pablo Gómez, presidente de la Comisión, quien destacó que la iniciativa es resultado de consultas públicas y no fue improvisada. Sheinbaum respaldó ese argumento al señalar que el grupo de trabajo lleva meses sesionando. Gómez informó que desde octubre se realizaron 63 audiencias públicas en estados, Ciudad de México, Estados Unidos y con autoridades migrantes. Participaron 181 expertos, entre consejeros del INE, integrantes de los OPLE, magistrados y fiscales electorales. Sin embargo, no explicó por qué solicitudes planteadas por consejeros del INE no quedaron reflejadas en la propuesta final. El argumento central de la presidenta Sheinbaum es el alto costo del sistema. Gómez afirmó que el gasto electoral mexicano es “el más caro del mundo”, aunque no presentó comparativos detallados. El gobierno dejó claro que la fiscalización seguirá bajo el ámbito del INE. Gómez calificó este apartado como potencialmente “la reforma más importante en materia de fiscalización”. Hasta ahora no se ha presentado el texto completo ante el Legislativo; lo expuesto es la presentación pública del proyecto. El siguiente paso será el envío al Congreso, donde la iniciativa podrá ser modificada, aprobada o rechazada. El contenido definitivo dependerá del consenso que logre entre las fuerzas políticas.