La Embajada de Estados Unidos en México lanzó una advertencia clara para quienes están por tramitar o renovar su visa americana: hay errores frecuentes que pueden costarte la negativa inmediata del documento, e incluso sanciones permanentes.

Autoridades consulares alertaron que muchos solicitantes quedan fuera del proceso no por falta de requisitos, sino por inconsistencias, omisiones o malas decisiones durante el trámite y la entrevista. “El fraude de visa se toma muy en serio”, remarcó la representación diplomática.

La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), comúnmente conocida como la "visa láser", es un documento de viaje emitido por el gobierno de Estados Unidos.

Ante el aumento de casos, la Embajada difundió lo que internamente llaman la “betrayal list”, una lista de fallas que, lejos de ayudar, terminan traicionando al solicitante y arruinando su cita consular.

La “lista traidora” (betrayal list):

Que mientan o presenten documentos falsos

Que no revisen su formulario DS-160

Que no pongan su propia información de contacto en los formularios

Que se presenten en una sede incorrecta, como Reforma

Alerta máxima: Donald Trump planea limitar la permanencia legal de los mexicanos en EE.UU. con visa americana (foto: archivo).

Fraude, mentiras y documentos falsos: el error que no tiene vuelta atrás

La Embajada fue contundente al advertir que presentar información falsa puede tener consecuencias irreversibles. “Presentar documentos falsos o alterados puede resultar en la negación permanente de la visa para usted y su familia”, señaló la autoridad consular.

Recordó que el formulario DS-160 tiene carácter legal. “El formulario DS-160 es considerado una declaración jurada”, por lo que cualquier dato incorrecto o engañoso puede ser interpretado como fraude migratorio.

El gobierno estadounidense subrayó que la Unidad de Prevención del Fraude trabaja junto con distintas agencias para detectar irregularidades. “Su asistencia ayudará a proteger la integridad del proceso de solicitud de visas y pasaportes”, indicó la Embajada al invitar a denunciar anomalías.

Gestores, páginas falsas y engaños comunes: cómo evitar ser víctima

Uno de los principales llamados de atención apunta a los llamados “gestores”. “Ningún gestor puede garantizar la obtención de una visa; solo el funcionario consular tiene tal autoridad”, aclaró la Embajada de Estados Unidos.

También alertó sobre cobros indebidos y promesas falsas. “El trámite para sacar turno para la visa es muy sencillo, y no tenés que pagar más que los aranceles oficiales”, remarcaron las autoridades diplomáticas.

Finalmente, pidieron extremar cuidados con sitios web apócrifos, sobre todo en la lotería de visas. “El sitio oficial termina con la sigla ‘.gov’. De no ser así, no es un sitio oficial”, advirtió la Embajada, e insistió en que todos los trámites se realizan sin intermediarios ni pagos extra.