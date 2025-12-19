Ricardo Salinas Pliego deberá pagar MXN $51,000 millones de pesos en impuestos atrasados del periodo 2008-2013 el año entrante, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efecto los amparos que interpuso el empresario.

Empresario Ricardo Salinas Pliego enfrenta a Claudia Sheinbaum. Fuente: X de Salinas.

En la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el empresario será notificado en enero para que presente sus pagos.

“Se notifica en enero y esperemos que se pague, así de sencillo”, mencionó la mandataria.

“Estas empresas tienen derecho, por como fueron las resoluciones de los tribunales previos, a solicitar descuentos de conformidad con el Código Fiscal”, añadió.

En respuesta, el dueño de TV Azteca mencionó que el objetivo de Grupo Salinas es “cerrar este capítulo y dar por concluidas las diferencias con el gobierno”.

En atención a lo expresado por la presidente hoy en la mañanera, considero importante precisar la postura de @gruposalinas.



Nuestro objetivo es cerrar este capítulo y dar por concluidas las diferencias con el gobierno; por nuestra parte siempre ha existido disposición para… — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 19, 2025

“Por nuestra parte siempre ha existido disposición para encontrar una solución. No hemos buscado el conflicto, sino certidumbre jurídica y un marco de legalidad claro que permita resolver estos asuntos y sus derivadas de manera definitiva”, dijo el empresario en un comunicado difundido a través de su cuenta de X.

¿Cómo fue el conflicto?

Entre 2013 y 2018, el empresario Ricardo Salinas Pliego interpuso amparos para no pagar adeudos de ISR correspondientes a los ejercicios de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, debido a que argumentó pérdidas fiscales durante esos años.

Shutterstock Shutterstock

Sin embargo, a partir de 2019, cuando cambió la presidencia de partido político, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), determinó que el SAT tenía razón en solicitar el pago de esos impuestos pendientes.

Finalmente, este año la Corte desechó los últimos recursos y confirmó la actuación del Tribunal Colegiado de Circuito, del TFJA y del SAT.

Debo... no niego

Salinas Pliego afirma que Grupo Salinas siempre ha tenido voluntad para cumplir con las obligaciones fiscales que le corresponden a las empresas, pues afirma que en ese periodo se han pagado más de MXN $285,000 millones en impuestos.

“Es solo con respecto a las pérdidas fiscales durante los periodos del 2008 al 2013, que los jueces determinaron como improcedentes, donde tenemos diferencias. En particular con respecto a los recargos y actualizaciones que se han planteado porque una parte relevante de esos montos extra deriva de interpretaciones y actuaciones de la propia autoridad que nos condujeron a la controversia y al litigio, situación que además se ha visto prolongada por los tiempos del sistema judicial”, dijo.

Las declaraciones de la presidenta Sheinbaum se dieron también horas después de que el empresario publicara en sus redes sociales fotos y reseñas de su visita a Washington, D.C., donde, asegura, fue invitado a una cena navideña con Donald Trump.

El empresario, que ostenta una fortuna de más de u$s 7,520 millones (con datos de Bloomberg Billionaires Index), dijo que, contrario a los comentarios vertidos en redes sociales, él no patrocinó nada en la cena ni puso dinero, sino que fue invitado.

Yo sé que hay una foto que todos ustedes quieren ver, pero primero vamos a ver qué hacen mañana los llorones; ahora les toca mover.



Si lo único que a @JesusRCuevas y a sus paleros se les ocurre hacer, es querer posicionar la narrativa de que compré mi boleto para la cena, me… pic.twitter.com/jWiHhn5O2L — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 19, 2025

Esperará a enero

Salinas Pliego dijo que lo más prudente por parte del gobierno y de Grupo Salinas será esperar a que el SAT precise en enero los fundamentos de la cifra que señala como adeudo y entregue el desglose detallado de los cálculos que la sustentan.

“Solo a partir de información clara, legal y verificable será posible alcanzar una solución justa, cerrar este tema de manera institucional y fortalecer el Estado de derecho que el país necesita”, comentó Salinas Pliego.

¿Qué pasa si no paga?

La cifra presentada hoy por la mañana por el SAT puede no ser definitiva.

En su presentación, el titular del organismo fiscalizador, Antonio Martínez Dagnino, señala que en caso de intención de pago, la empresa podrá solicitar ajustes conforme a las sentencias de los Tribunales.

Dependiendo del orden y esquema de pago, el ajuste podrá ser hasta de 39% de conformidad con la ley.

Claudia Sheinbaum mencionó que si la empresa no paga “viene otro proceso (...) es un tema legal, jurídico, administrativo”.

Añadió que pedirá al SAT y a la Secretaría de Hacienda que sigan informando sobre el avance de los pagos en enero.