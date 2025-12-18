La tercera semana de diciembre culmina con un anuncio de lluvias para distintos estados de la República Mexicana, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de Gobierno confirmó que se avecina una serie de sistemas climáticos que provocarán no sólo la caída de agua, sino también descargas eléctricas y posible caída de granizo por las próximas 48 horas.

¿Dónde llueve el jueves 18 de diciembre?

Para el jueves 18 de diciembre, una vaguada polar en niveles medios y altos de la atmósfera y canales de baja presión en el interior del territorio nacional, mantendrán las condiciones propicias para que llueva intensamente con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro y sureste del país.

El pronóstico del tiempo para México el jueves 18 de diciembre. (Foto: SMN)

Al mismo tiempo, se verán afectados por un muro de agua el Valle de México y la península de Yucatán, además de Chiapas donde se registrarán precipitaciones puntuales fuertes.

Cabe destacar que durante la tarde, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noreste del territorio nacional, interaccionará con una línea seca y con la corriente en chorro polar, generando vientos fuertes con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En este sentido, el SMN advierte que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones. Además, las rachas de viento fuertes a muy fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se aconseja tomar los recaudos pertinentes.

En función de los detalles que brindó el organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima, los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados provocarán que los siguientes estados se vean afectados por el agua:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Campeche

Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)

Oaxaca

Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas)

Tabasco

Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Tamaulipas

Hidalgo

Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Puebla (Sierra Norte, Valle de Atlixco-Matamoros y Angelópolis)

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Michoacán.

Anuncian tormentas para las próximas 48 horas: qué estados se verán afectados

Para el viernes, el frente frío se extenderá sobre el norte del golfo de México hasta el noreste del país, se combinará con un canal de baja presión extendido sobre el oriente y sureste del territorio mexicano, lo que provocará lluvias puntuales fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, chubascos en Puebla y lluvias aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala.

Al día siguiente, el sistema frontal se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del golfo de México, dejando de afectar al país. Sin embargo, un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, aunado a divergencia sobre la península de Yucatán, ocasionarán lluvias fuertes en dichas zonas del país.