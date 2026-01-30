El sistema provocará lluvias muy fuertes, vientos intensos y descenso de temperaturas en distintos puntos del país, según reportes oficiales.

México enfrentará un fin de semana marcado por condiciones climáticas adversas debido al ingreso del Frente Frío 32. El sistema provocará lluvias muy fuertes, vientos intensos y descenso de temperaturas en distintos puntos del país, según reportes oficiales.

De acuerdo con la información difundida por autoridades meteorológicas, el fenómeno estará activo entre el viernes 30 de enero y el sábado 1 de febrero, con potencial de generar afectaciones urbanas, crecida de ríos y complicaciones en zonas vulnerables.

Frente Frío 32 en México: cómo estará el clima este fin de semana

El Frente Frío 32 avanzará acompañado por una masa de aire frío y una corriente de humedad que intensificará las precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Este sistema generará lluvias fuertes a muy fuertes, además de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las autoridades advierten que las rachas de viento podrían alcanzar niveles elevados, lo que aumenta el riesgo de caída de árboles, anuncios y estructuras ligeras, especialmente en zonas urbanas.

El fenómeno también provocará un descenso en las temperaturas, principalmente durante las noches y madrugadas, lo que mantendrá un ambiente frío en varias regiones del país.

Estados afectados por lluvias intensas, granizo y vientos fuertes

Según los pronósticos, los estados con mayor riesgo por lluvias intensas incluyen Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Campeche, donde se prevén acumulados significativos de agua en cortos periodos.

En estas entidades no se descarta la presencia de granizo y tormentas eléctricas, además de posibles inundaciones, deslaves y afectaciones en caminos y zonas urbanas.

Otras regiones del centro y sureste del país también podrían registrar lluvias fuertes y rachas de viento, por lo que se recomienda mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Recomendaciones ante el avance del Frente Frío 32