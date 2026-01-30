En esta noticia
México enfrentará un fin de semana marcado por condiciones climáticas adversas debido al ingreso del Frente Frío 32. El sistema provocará lluvias muy fuertes, vientos intensos y descenso de temperaturas en distintos puntos del país, según reportes oficiales.
De acuerdo con la información difundida por autoridades meteorológicas, el fenómeno estará activo entre el viernes 30 de enero y el sábado 1 de febrero, con potencial de generar afectaciones urbanas, crecida de ríos y complicaciones en zonas vulnerables.
Frente Frío 32 en México: cómo estará el clima este fin de semana
El Frente Frío 32 avanzará acompañado por una masa de aire frío y una corriente de humedad que intensificará las precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Este sistema generará lluvias fuertes a muy fuertes, además de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Las autoridades advierten que las rachas de viento podrían alcanzar niveles elevados, lo que aumenta el riesgo de caída de árboles, anuncios y estructuras ligeras, especialmente en zonas urbanas.
El fenómeno también provocará un descenso en las temperaturas, principalmente durante las noches y madrugadas, lo que mantendrá un ambiente frío en varias regiones del país.
Estados afectados por lluvias intensas, granizo y vientos fuertes
Según los pronósticos, los estados con mayor riesgo por lluvias intensas incluyen Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Campeche, donde se prevén acumulados significativos de agua en cortos periodos.
En estas entidades no se descarta la presencia de granizo y tormentas eléctricas, además de posibles inundaciones, deslaves y afectaciones en caminos y zonas urbanas.
Otras regiones del centro y sureste del país también podrían registrar lluvias fuertes y rachas de viento, por lo que se recomienda mantenerse atentos a los avisos oficiales.
Recomendaciones ante el avance del Frente Frío 32
- Evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas durante lluvias intensas.
- Mantenerse resguardado durante tormentas eléctricas y posible caída de granizo.
- Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, láminas o anuncios.
- Extremar precauciones en zonas con riesgo de deslaves o inundaciones.
- Mantenerse informado a través de los avisos oficiales de Protección Civil y autoridades meteorológicas.