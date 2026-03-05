Claudia Sheinbaum aclaró que la propuesta de reforma para establecer un límite a las pensiones no afectará a todos los trabajadores por igual. En esta línea, habrá un único grupo de mexicanos que podrán cobrar doble apoyo económico sin restricciones ni descuentos adicionales. En detalle, la presidenta de México confirmó que los trabajadores sindicalizados y aquellos con plaza de base no estarán limitados para cobrar más de una pensión. Dicho beneficio fue utilizado luego de que la iniciativa fuera enviada al Senado de la República. Conoce los detalles de esta disposición y sácale provecho a este beneficio económico que no todos pueden disfrutar. Ten en cuenta las condiciones para acceder. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que la medida está dirigida únicamente a exfuncionarios cuyas pensiones fueron fijadas de manera discrecional. Según señaló, en algunos casos estos servidores públicos llegaron a recibir hasta un millón de pesos mensuales tras dejar sus cargos. Desde el Gobierno destacaron que los trabajadores sindicalizados cuentan con pensiones establecidas en contratos colectivos, por lo que esas prestaciones no se verán modificadas con la reforma. En cambio, la iniciativa busca ajustar los montos que perciben ciertos exfuncionarios del pasado que, debido a su posición de confianza, obtuvieron pensiones muy elevadas. Asimismo, la presidenta garantizó que las pensiones ya otorgadas no serán reclamadas ni deberán devolverse. Sin embargo, puntualizó que una vez aprobada la reforma, los pagos futuros sí se reducirán para quienes actualmente reciben cantidades muy altas. Como ejemplo, mencionó el caso de personas que durante años cobraron cerca de un millón de pesos mensuales como pensión, lo que representa millones de pesos provenientes del erario público, incluso para exdirectivos de instituciones como: De acuerdo con lo planteado por la mandataria, con la nueva regulación estos beneficiarios podrían pasar a recibir alrededor de 70,000 pesos mensuales. Aunque esta cantidad sigue siendo superior a muchas pensiones en el país, representaría un recorte significativo frente a los montos actuales y quedaría por debajo del salario que percibe la propia presidenta. Por regla general, no es posible recibir dos pensiones al mismo tiempo, ya que la normativa establece que estas prestaciones suelen ser incompatibles entre sí. Sin embargo, la propia legislación contempla algunas excepciones al indicar que esta restricción aplica salvo que una ley o reglamento establezca lo contrario de forma expresa. Esto significa que sí pueden percibirse dos pensiones de manera simultánea en ciertos casos. Por ejemplo, cuando una persona cotizó en distintos regímenes de la Seguridad Social, como el Régimen General y el de Autónomos, y generó el derecho a una pensión en cada uno de ellos por separado. Otra excepción relevante se relaciona con las prestaciones del antiguo Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez. Las personas que tienen derecho a esta asistencia económica junto con una pensión de viudedad.