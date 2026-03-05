La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, emitió un fallo histórico mediante los Amparos en Revisión 230 y 328 de 2025. Esta resolución permite a ciudadanos exigir reparaciones integrales por daños sufridos debido a negligencias en servicios públicos, abriendo así la puerta a millonarias multas e indemnizaciones contra el Estado. Bajo este nuevo criterio, la Suprema Corte dictaminó que las víctimas pueden demandar directamente a las aseguradoras del Estado en juicios civiles. Esto elimina la obligación de agotar largos procesos administrativos previos, facilitando el acceso inmediato a indemnizaciones por daños causados por la administración pública. Recordemos que este fallo tiene como antecedente el caso histórico que involucró a personas que sufrieron graves descargas eléctricas mientras realizaban trabajos de albañilería. Estos incidentes ocurrieron durante la prestación del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, afectando severamente la calidad de vida de las víctimas. El Pleno de la Suprema Corte validó la constitucionalidad del artículo 147 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Esto garantiza que cualquier afectado por el servicio de energía eléctrica, como la CFE, reciba atención jurídica clara, rápida y con certeza legal. La SCJN enfatizó que: “cuando el Estado causa un daño por el funcionamiento irregular de la administración pública y existe una póliza... la persona afectada puede acudir directamente ante la aseguradora”. Así, se prioriza el derecho humano a la reparación. Si el pago de la aseguradora no cubre la totalidad del daño, el ciudadano mantiene sus derechos. La resolución permite iniciar un procedimiento administrativo posterior para reclamar el monto restante, siempre que se demuestre una actividad irregular por parte del Estado. Si sufres una lesión por negligencia estatal, como una descarga eléctrica, el primer paso es identificar la póliza de seguro de la institución responsable. Ahora puedes presentar una demanda civil directamente contra la aseguradora para agilizar el cobro de tu indemnización. En caso de que el monto del seguro sea insuficiente para la reparación integral, deberás iniciar una reclamación vía administrativa. Es vital documentar las pruebas del funcionamiento irregular del servicio público para asegurar que el Estado cubra el excedente económico pendiente.