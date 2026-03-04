El Gobierno de México anunció oficialmente que ya está abierto el registro para acceder a un apoyo económico de 2,500 pesos dirigido a familias con hijas e hijos en primaria. A través de un comunicado, Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, informó: “Mamá, papá, tutora y tutor: el registro a la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina ya está disponible. Recuerda que tienes hasta el 19 de marzo”. La Beca de Apoyo para Útiles y Uniformes “Rita Cetina” es un Programa del Gobierno de México que busca respaldar a las familias en los gastos escolares. De acuerdo con la información oficial, “apoya a familias con niñas y niños que estudian en primaria” y consiste en un depósito directo para cada estudiante inscrito en escuelas públicas. El beneficio es claro: “Es un pago único anual de 2,500 pesos para cada niña o niño que estudie la primaria”. Sin embargo, para recibirlo es indispensable realizar el registro correspondiente en línea antes de la fecha límite marcada por las autoridades. El apoyo está dirigido a madres, padres, tutoras y tutores con hijas o hijos inscritos en primarias públicas que todavía no reciben este beneficio. Según el comunicado, tras las asambleas informativas realizadas en febrero, las familias deben completar la segunda etapa: el “Registro en línea” a través del portal oficial www.becaritacetina.gob.mx Adicionalmente a estos documentos, se requiere contar con una cuenta Llave MX, que es gratuita y permite realizar trámites en línea de manera segura. Para quienes aún no tienen Llave MX, el procedimiento inicia en el mismo portal oficial. El comunicado subraya que “Crear tu Llave MX es gratis. No necesitas pagar nada” y que esta cuenta funciona como un usuario y contraseña para acceder a apoyos y programas gubernamentales. Una vez creada la cuenta, el siguiente paso es iniciar sesión, subir la identificación oficial y el comprobante de domicilio, capturar los datos de la o el estudiante, incluida la CCT de la escuela, y confirmar la información. Al finalizar, el sistema permitirá descargar un comprobante de registro. “¡Listo! Ahora se revisarán tus datos para continuar con la solicitud de la beca”, señala el documento oficial. Con la fecha límite fijada para el 19 de marzo, las autoridades exhortan a las familias a no dejar pasar la oportunidad de obtener este apoyo de 2,500 pesos por cada hijo o hija en primaria, siempre y cuando completen el trámite en tiempo y forma.