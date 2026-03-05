La primera semana de marzo cierra con los primeros depósitos de la Pensión Bienestar correspondientes al segundo bimestre del 2026. Tanto los adultos mayores como ciudadanos que se inscribieron a las categorías habilitadas, verán acreditado durante el corriente mes los montos de dinero estipulados. Sin embargo, una vez que reciban este pago único, los jubilados no volverán a recibir una transferencia hasta mayo. Para aquellos miembros del sector poblacional de edad más avanzada que se incorporaron recientemente a la lista de beneficiarios y no conozcan cómo se lleva a cabo la dispersión de recursos, deberán tomar nota de los siguientes detalles. La Pensión Bienestar que entrega el Gobierno mexicano está dirigida a los sectores de la población nacional que vivan en situación de vulnerabilidad social y económica. Entre los grupos poblacionales que cuentan con la posibilidad de inscribirse en esta asistencia económica, figuran los adultos mayores, las personas con discapacidad, las mujeres y los niños y niñas hijos de madres trabajadoras. Para integrar la lista de beneficiarios, es fundamental que los aspirantes reúnan una serie de condiciones. En este sentido, cabe recordarles que los requisitos a cumplir difieren según las categorías a la cual se encuentren inscritos: Al igual que los requisitos, los montos de dinero que entrega el Gobierno mexicano a los pensionados de la Pensión Bienestar varían en función de la categoría a la cual se encuentren inscritos: Cabe destacar que los depósitos se organizan por orden alfabético. Esto quiere decir que cada ciudadano tendrá asignada una fecha de cobro del mes en función de la letra inicial de su primer apellido. Por esta razón, la primera semana de marzo cierra con las siguientes transferencias desde el Banco del Bienestar: Una vez que el Banco del Bienestar concluya los depósitos de la pensión correspondientes al bimestre marzo-abril, no se volverán a realizar transferencias hasta mayo. Esto se debe a que los montos de dinero de los Programas del Bienestar se dispersan de manera bimestral; es decir, cada dos meses. Por esta razón, los beneficiarios recibirán sus pensiones durante el transcurso de marzo y deberán aguardar para cobrar nuevamente hasta mayo.