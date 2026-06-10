El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, informó que al cierre de mayo de 2026 se registraron 22.7 millones de puestos de trabajo formales, la cifra más alta para un mes de mayo desde que existe registro. Del total de empleos afiliados, 86.8% corresponde a puestos permanentes.

Además del crecimiento del empleo formal, el organismo destacó un dato que beneficia directamente a millones de trabajadores: el salario base de cotización promedio llegó a 671.3 pesos diarios, el nivel más alto registrado para cualquier mes, reflejando una tendencia positiva en los ingresos reportados ante la seguridad social.

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Empleo formal y salarios alcanzan niveles históricos

De acuerdo con el reporte del IMSS, durante los primeros cinco meses de 2026 se generaron más de 201 mil empleos formales, mientras que en los últimos 12 meses se sumaron 346 mil nuevos puestos de trabajo.

Entre los datos más relevantes destacan:

22.7 millones de puestos de trabajo registrados al 31 de mayo de 2026.

86.8% de los empleos corresponden a plazas permanentes.

Más de 201 mil empleos creados en lo que va del año.

Crecimiento anual de 346 mil puestos de trabajo.

Salario base de cotización promedio de 671.3 pesos diarios.

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Hidalgo, Estado de México y Oaxaca registraron aumentos de empleo superiores al 4% anual. Los sectores más dinámicos fueron transportes y comunicaciones, extractivo y servicios sociales.

El IMSS señaló que estos resultados consolidan la fortaleza del mercado laboral formal en el país. El incremento en los salarios registrados y la creación sostenida de empleos reflejan una evolución favorable del trabajo formal, especialmente en entidades que mostraron un crecimiento superior al promedio nacional.