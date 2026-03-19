De acuerdo con el organismo, este esfuerzo forma parte de una estrategia impulsada desde el Gobierno de Claudia Sheinbaum para aliviar la carga financiera de los trabajadores con créditos hipotecarios en condiciones adversas, priorizando la estabilidad económica y el derecho a la vivienda. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, lanzó un nuevo servicio para que millones de personas puedan conocer las nuevas condiciones de créditos que antes eran considerados impagables, como parte del programa Infonavit Solución Integral. En un comunicado oficial, el Infonavit informó que cerca de 4.9 millones de derechohabientes ya fueron beneficiados con la conversión de sus créditos y ahora pueden consultar directamente si su financiamiento fue ajustado con reducciones de saldo, tasas de interés o cambios en sus mensualidades. El Infonavit informó que el 22 de diciembre se finalizó la conversión masiva de créditos impagables, siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este anuncio fue previamente comunicado por el director general del Instituto, Octavio Romero Oropeza, como parte de la transformación del organismo. “Se completó la conversión de aproximadamente 4,9 millones de créditos impagables, gracias a la implementación del programa Infonavit Solución Integral”, precisó el Instituto. Para llevar a cabo la consulta, es imperativo que los trabajadores dispongan de alguno de los siguientes datos: El Infonavit ha indicado que los beneficios ofrecidos no son uniformes, ya que varían según las particularidades de cada financiamiento. Sin embargo, el comunicado detalla de manera explícita los apoyos que podrían haberse implementado: El Infonavit reiteró que “todos los trámites son gratuitos y personales” y advirtió que no se requieren intermediarios ni “coyotes”. Para recibir orientación adicional, los derechohabientes pueden acudir a un Centro de Servicio Infonavit, CESI, o comunicarse a Infonatel al 800 008 3900, subrayando que la vivienda “es un derecho humano y no una mercancía”. El Instituto precisó que del total de créditos beneficiados, 238 mil obtuvieron apoyos equivalentes al pago total del adeudo, 1 millón 258 mil fueron reestructurados con reducción de saldo y 3 millones 360 mil recibieron reestructuras para mejorar sus condiciones de pago.