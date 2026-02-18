El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que entre el 18 y el 22 de febrero ciertos conductores tendrán prohibido circular, como parte de las medidas vigentes para regular el tránsito y reducir emisiones contaminantes, contemplando sanciones económicas para quienes no respeten las restricciones. Ante este anuncio, las autoridades pidieron a la población revisar con atención si su vehículo se encuentra dentro de los supuestos establecidos. Conocer las fechas y condiciones aplicables será clave para evitar multas durante los días señalados. El miércoles 18 de febrero no podrán circular los vehículos con terminación de placa 3 y 4, engomado rojo, que cuenten con holograma de verificación 1 y 2. Esta medida forma parte del esquema regular del programa ambiental en la capital. Las restricciones se aplican conforme al calendario semanal establecido por las autoridades de la Ciudad de México. El objetivo es disminuir la carga vehicular en determinados días. Para el resto de la semana, el programa continuará operando bajo el mismo esquema, con variaciones según la terminación de placa y el color del engomado correspondiente a cada día. Los vehículos con holograma 0 y 00 pueden circular sin limitaciones durante los días señalados, ya que cuentan con mejores estándares de emisiones. Esta excepción aplica de manera general dentro del esquema vigente. No obstante, es fundamental que el holograma esté vigente y correctamente colocado. De lo contrario, el conductor podría ser sancionado. Incumplir con la restricción puede derivar en una multa de entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que representa un monto aproximado de más de 2,000 y hasta casi 3,000 pesos. Además de la sanción económica, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica costos adicionales por arrastre y estancia. El operativo es supervisado por autoridades de tránsito en distintos puntos de la capital, por lo que se recomienda revisar el calendario vigente y planificar traslados para evitar contratiempos.