Una nueva disposición del gobierno de México permitirá que jubilados y pensionados paguen hasta la mitad en servicios turísticos seleccionados. El anuncio representa un alivio directo para quienes viven con ingresos fijos y buscan opciones más accesibles para vacacionar. El beneficio apunta a facilitar el acceso al turismo con rebajas significativas en transporte y hoteles. Con ello, se abre la puerta a planificar viajes con un presupuesto mucho más reducido. El beneficio forma parte de las Prestaciones Sociales Institucionales del IMSS, esquema a través del cual el Instituto ofrece apoyos y servicios recreativos a su población derechohabiente. El programa también se articula mediante los Centros Vacacionales propios del IMSS —como Oaxtepec, La Trinidad, Malintzi y Atlixco-Metepec— además de convenios con hoteles externos. Quienes acrediten su condición de jubilados o pensionados podrán acceder a promociones especiales y pagar solo la mitad del precio regular en determinados paquetes o reservaciones. La medida busca respaldar a personas con ingresos fijos, facilitar el acceso al descanso y, al mismo tiempo, fortalecer el turismo interno en México.