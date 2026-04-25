A pesar de que el programa de verificación es obligatorio para que los vehículos circulen legalmente, las autoridades han instaurado mecanismos de exención económica. Estos esquemas aseguran que todos los vehículos mantengan sus emisiones controladas sin que esto implique una carga financiera para ciertos conductores. Ciertos sectores de la población tendrán la oportunidad de llevar a cabo la verificación vehicular sin costo alguno, lo que conlleva la eliminación del pago del holograma y de la prueba de emisiones de manera permanente. Esta iniciativa tiene como objetivo promover el cumplimiento de las normativas ambientales sin afectar a la economía de los grupos más vulnerables. Los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos continúan gozando de la exención de pago, además de estar libres de las limitaciones de circulación durante períodos de alta contingencia ambiental. El acceso a la verificación gratuita está destinado a grupos específicos de la población, lo cual no constituye una medida universal. Los beneficiarios principales son las personas con discapacidad y los adultos mayores que posean una credencial vigente de instituciones como el INAPAM, siempre que el vehículo esté registrado a su nombre. La verificación vehicular consiste en una minuciosa inspección técnica que incluye la medición de gases contaminantes, tales como monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. Además, se ejecuta una breve revisión físico-mecánica para garantizar el adecuado funcionamiento del motor y del sistema de escape. Para poder acceder al beneficio, los solicitantes deben presentar la documentación original que acredite su condición de adulto mayor o discapacidad, junto con la tarjeta de circulación vigente del año 2026. Las autoridades han sido enfáticas en que el beneficio de gratuidad solo será aplicable durante el periodo correspondiente, de acuerdo al calendario oficial. Una vez aprobado el examen, el conductor recibe el distintivo u holograma respectivo que acredita el cumplimiento de las normas oficiales. Para aquellos beneficiarios de la gratuidad, el sistema aplica automáticamente un descuento del 100% al momento de facilitar la cita en el portal oficial de cada estado. Si el propietario realiza la verificación de manera extemporánea o fuera del tiempo estipulado, perderá el subsidio y estará obligado a abonar la multa correspondiente por incumplimiento.