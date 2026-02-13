El IMSS confirmó el arranque de la Convocatoria Médicas y Médicos Especialistas 2026, dirigida a profesionales de la salud que deseen integrarse a la institución. El llamado incluye tanto a egresados recientes como a especialistas de generaciones anteriores, incluso de otras dependencias. El registro será completamente en línea y, posteriormente, se realizará un evento presencial en la Ciudad de México. La institución recalcó que los trámites son gratuitos y que la especialidad de Medicina Familiar no forma parte de esta convocatoria. El registro para la Convocatoria IMSS 2026 se realizará en línea del 4 al 11 de marzo a través del portal oficial del Instituto. Solo quienes completen esta etapa podrán avanzar al evento presencial programado para el 13 de marzo en el Centro de Convenciones Churubusco, en la Ciudad de México. El IMSS subrayó que todos los trámites son gratuitos y que la confirmación con fecha y horario será enviada al correo electrónico registrado por cada aspirante. El IMSS estableció que podrán participar egresados 2026 y especialistas de generaciones anteriores, incluidos quienes hayan trabajado previamente en la institución, siempre que cumplan con la documentación profesional correspondiente. En todos los casos, será indispensable acreditar formalmente la especialidad y presentar la documentación en original y copia, en tamaño carta y por ambos lados. Además, será necesario cumplir con los siguientes requisitos: En caso de contar con antecedentes laborales dentro del IMSS, se deberá adjuntar el comprobante de pago correspondiente. La institución reiteró que la especialidad de Medicina Familiar no está contemplada en este proceso.