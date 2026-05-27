Malas noticias para los conductores: el Gobierno prohíbe la circulación de estos coches en ciudades, a partir de este año

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha ampliado sus controles en las vías mediante una campaña destinada a reforzar la seguridad vial en todo el territorio español.

Estas nuevas medidas incluyen la inspección del interior de los vehículos, prestando especial atención a la guantera, donde numerosos conductores guardan objetos que, sin su conocimiento, podrían resultar en sanciones económicas considerables o incluso la revocación de la licencia de conducir.

Las autoridades subrayan que no es suficiente contar con la documentación en regla: actualmente también se examina la naturaleza de los objetos que se transportan.

Desde herramientas que pueden ser catalogadas como peligrosas hasta dispositivos de vigilancia no autorizados, cualquier elemento que represente un riesgo para la seguridad podría acarrear graves consecuencias legales.

Estos son los objetos que prohíbe la DGT en el coche

Transportar elementos que requieran acreditación legal sin la debida autorización puede acarrear una multa que supera los 30.000 euros, así como la suspensión del carnet de conducir, en conformidad con la Ley de Seguridad Ciudadana y el Reglamento General de Circulación.

Los agentes de tráfico están habilitados para realizar revisiones de vehículos al detectar comportamientos que generen suspicacia. En estas circunstancias, tienen la autoridad de inspeccionar el maletero, la guantera y otros compartimentos del vehículo en busca de armas, sustancias ilegales u objetos peligrosos.

Entre los objetos que pueden acarrear sanciones se encuentran:

Armas blancas o de fuego sin licencia

Sustancias inflamables o explosivas

Objetos contundentes , como bates de béisbol sin justificación

Gafas térmicas y dispositivos para interceptar comunicaciones

Cámaras ocultas o herramientas de vigilancia ilegal

Instrumentos utilizados para la caza furtiva

Oficial y confirmado | El Gobierno examinará todas las guanteras y anularán licencias de conducir si se lleva este objeto prohibido.

Sanciones establecidas por la normativa en caso de infracciones

Los controles también incluyen otras verificaciones obligatorias:

Documentación del vehículo : permiso de circulación, carnet de conducir y tarjeta ITV deben estar vigentes y accesibles.

Test de alcohol y drogas : el conductor puede ser requerido a realizar controles si existen indicios de conducción bajo influencia.

Baliza V-16: a partir de enero de 2026, será obligatoria la presencia de esta luz de emergencia homologada en la guantera o en un lugar de fácil acceso.

Las sanciones básicas por infracciones graves o muy graves oscilan entre 601 y 3005 euros. No obstante, si el objeto en cuestión representa una amenaza seria, puede considerarse una infracción grave con sanciones de hasta 30.000 euros o derivar en cargos penales.

Estrategias clave para evitar sanciones y cumplir la normativa

Las autoridades insisten en que la prevención y la información son las herramientas más efectivas para asegurar una conducción segura. Los conductores deben reconocer que el interior del vehículo también requiere atención en cuanto a la seguridad y que ciertos objetos, por inofensivos que puedan parecer, pueden resultar en sanciones.

Para evitar inconvenientes durante un control de tráfico, la DGT aconseja llevar a cabo revisiones frecuentes de los contenidos del vehículo, haciendo especial énfasis en la guantera y el maletero. Aunque algunos objetos parezcan inofensivos, su posesión sin la adecuada autorización puede considerarse una amenaza a la seguridad pública.