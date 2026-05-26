Los fondos cotizados en bolsa (ETF por sus siglas en inglés) vinculados a inteligencia artificial, semiconductores, defensa y materiales críticos lideraron los mayores rendimientos dentro del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) en México al cierre de abril de 2026, mostrando un cambio en la estrategia de inversionistas institucionales hacia apuestas temáticas y tácticas de mayor sofisticación, de acuerdo con datos de Morningstar.

A través de un análisis, el mayor retorno provino de vehículos apalancados ligados a tecnología. SOXL, el ETF de Direxion enfocado en semiconductores con apalancamiento 3X, registró un retorno de 838.49% en pesos durante el último año, impulsado por el auge global de la inteligencia artificial y la fuerte concentración de capital en fabricantes de chips e infraestructura tecnológica.

Al mismo tiempo, los fondos enfocados en tierras raras y materiales críticos también captaron flujos relevantes ante la transición energética y la reorganización de cadenas globales de suministro. REMX, de VanEck, avanzó 151.46%, mientras que RARE, de WisdomTree, obtuvo un retorno de 126.17%, de acuerdo con datos de Morningstar.

Sin embargo, el reporte advierte que los altos rendimientos recientes no necesariamente implican fortaleza estructural. REMX, pese a su rally de tres dígitos, mantiene una calificación de apenas una estrella por parte de Morningstar, lo que sugiere debilidad en métricas ajustadas por riesgo a largo plazo.

Los ETF son vehículos de inversión que contiene una variedad de activos, como acciones, bonos, materias primas; mismos que se negocian en bolsa.

Morningstar reconoce inversionistas sofisticados

La sofisticación de inversionistas institucionales mexicanos —incluyendo afores, family offices, aseguradoras y bancas privadas— también se refleja en una mayor atención al arbitraje de costos y eficiencia operativa dentro del SIC.

En el segmento de oro físico, vehículos de bajo costo como IAUM, de iShares, y GLDM, de SPDR, mostraron rendimientos similares al metal, pero con menores comisiones de administración frente a fondos tradicionales como GLD.

El análisis señala que la diferencia entre productos similares ya no radica únicamente en exposición temática, sino en la capacidad de maximizar retorno neto mediante estructuras más eficientes en costos, especialmente en categorías altamente correlacionadas.

La tendencia también alcanzó al sector defensa. ETF tácticos como DFEN, de Direxion, subieron 97.49% apoyados por el incremento global en gasto militar y tensiones geopolíticas, aunque el reporte advierte que estos vehículos apalancados enfrentan degradación por volatilidad y son más utilizados para estrategias tácticas de corto plazo.

Por otro lado, vehículos como PPA de Invesco, fueron identificados por Morningstar como opciones de asignación estratégica de largo plazo debido a su consistencia en retornos ajustados por riesgo.

ETF ligados a Corea del Sur

Además, se detectó el creciente uso de ETF ligados a Corea del Sur como sustitutos indirectos de exposición tecnológica. Fondos como EWY, CSKR y FLXK concentran más de un tercio de sus portafolios en fabricantes de semiconductores y hardware como Samsung Electronics y SK Hynix, convirtiéndose en vehículos alternativos para capturar el boom tecnológico global, dijo la empresa de investigación de inversiones.