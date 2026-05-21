Instalaron una nueva cámara de tráfico en el sur del país que multa por invadir el carril bus: los montos de la infracción

El Ayuntamiento de Sevilla activó una nueva cámara de control de tráfico en una zona clave del sur de la ciudad. Desde el 18 de mayo de 2026, los conductores que invadan el carril bus-taxi en el Paseo de las Delicias ya están recibiendo multas.

Esta medida busca mejorar la fluidez del transporte público en una de las vías más transitadas de la capital andaluza. De esta manera, se suma a otros diez puntos de control implementados en la ciudad.

Instalaron una nueva cámara de tráfico en el sur del país que multa por invadir el carril bus: los montos de la infracción Ayuntamiento de Sevilla

¿Dónde instalaron la nueva cámara de tráfico?

La cámara se ha instalado en el tramo Glorieta de los Marineros - Avenida de Moliní, en dirección sur. Concretamente, el punto de control electrónico y la señalización correspondiente se encuentran frente a la Plaza de América.

Este nuevo dispositivo de videovigilancia se activa tras detectar un uso indebido frecuente del carril reservado por vehículos privados no autorizados. El objetivo principal es aumentar la velocidad comercial de autobuses y taxis, reduciendo retrasos y mejorando el servicio para los usuarios del transporte público en esta importante arteria de Sevilla.

Los montos de la infracción: ¿cuánto cuesta invadir el carril bus en Sevilla?

La sanción por invadir el carril bus-taxi en Sevilla es considerada una infracción grave, por lo que los montos son los siguientes:

Multa base: 200 euros.

Con recargo del 30% (por tratarse de un carril preferente según la ordenanza municipal): 260 euros en total.

Plazo voluntario (generalmente los primeros 20 días): otorga un descuento del 50%, por lo que la multa se reduce a 130 días.

Esta cuantía es la misma que se aplica en el resto de cámaras de carril bus-taxi activas en la ciudad. No resta puntos del carnet de conducir, pero sí impacta directamente en el bolsillo de los conductores.

Instalaron una nueva cámara de tráfico en el sur del país que multa por invadir el carril bus: los montos de la infracción Google Maps + Canva

Todas las cámaras de Sevilla

Actualmente, hay 11 cámaras activas por toda Sevilla para vigilar el uso del carril bus y que están distribuidas de la siguiente manera:

Paseo Colón (esquina con calle Dos de Mayo)

Paseo Colón (con Antonia Díaz)

Calle Arjona (con Plaza de La Legión)

Ronda de Capuchinos (con Carretera de Carmona)

Recaredo (con San Alonso de Orozco)

Plaza Doña María de las Mercedes (acceso a Avenida Carlos V)

Enramadilla (con Avión Cuatro Vientos)

Torneo (con Narciso Bonaplata)

Torneo (con Baños)

Puente del Cachorro (con la estación de Plaza de Armas)

Paseo de las Delicias (frente a la Plaza de América).

El contexto de la nueva medida en Sevilla

Esta activación de la nueva cámara en el Paseo de las Delicias coincide con otro cambio importante en la movilidad sevillana. El Ayuntamiento ha abierto temporalmente al tráfico general el carril bus de las calles Parlamento de Andalucía y Resolana para facilitar la movilidad mientras duran las obras del Metro (Línea 3) en el entorno de la calle Doctor Fedriani.

Como consecuencia, se ha desactivado temporalmente la cámara que operaba en Resolana. La videovigilancia se ha trasladado al sur de la ciudad, concentrando ahora los controles en el Paseo de las Delicias.

Sevilla ya cuenta con un sistema consolidado de cámaras en carriles bus-taxi que ha generado un elevado volumen de multas en los últimos meses. Las autoridades municipales insisten en que estas medidas persiguen priorizar el transporte público y desincentivar el uso indebido de los carriles reservados.