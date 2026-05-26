Este martes, 26 de mayo de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.301 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.13%.

La cotización del Dólar mostró una tendencia bajista: en la última semana cayó -0,62% y en el último año acumula -8,60%.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar comenzó con dos alzas, siguió con dos bajas y luego alternó; el saldo final quedó prácticamente sin cambios, sin tendencia definida.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 6.29%, es menor que la volatilidad anual del 7.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar mantiene una tendencia positiva, marcando un aumento continuo respecto a los días anteriores, donde el dato 1 se sitúa en un valor positivo. Esto indica una creciente confianza en la moneda, lo que sugiere un fortalecimiento frente a otras divisas.

Sin embargo, esta tendencia alcista no debe ser considerada de manera aislada, ya que factores económicos globales y locales podrían influir en su sostenibilidad a largo plazo.

El análisis sugiere que, aunque la tendencia sea positiva hoy, es fundamental monitorear las variables económicas que podrían afectar su comportamiento en el futuro.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.