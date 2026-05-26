Este martes, 26 de mayo de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.1267 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.17%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.15 pesos y un mínimo de 20.12 pesos.

El Euro registró un leve retroceso semanal de -0.34% y una caída anual de -7.47%, lo que sugiere una tendencia bajista sostenida en su cotización.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos diez días, la cotización del euro mostró un patrón mixto y volátil, con igual número de avances y retrocesos y sin jornadas planas; el saldo es casi neutro, aunque el cierre aporta un leve sesgo alcista.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que es del 3.59%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año en comparación con la volatilidad anual del 5.89%.

Hoy, la cotización del Euro se encuentra en una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el Euro ha mostrado un incremento en su valor, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía europea.

Sin embargo, es importante monitorizar cómo esta tendencia positiva se desarrollará en los próximos días, ya que factores económicos y políticos pueden influir en su continuidad.

En resumen, la actual tendencia positiva sugiere un entorno favorable para el Euro, aunque su sostenibilidad dependerá de eventos futuros que puedan impactar el mercado.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.